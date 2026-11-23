In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il monitor OLED LG UltraGear da 34" a 669,99 € rispetto al prezzo mediano di 713,78 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon . Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Un prodotto per i giocatori più esigenti

Prima di tutto, si tratta di un monitor curvo (800R) senza cornici su tutti i lati e con un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. Il display OLED offre colori ricchi, un elevato rapporto di contrasto e tempi di risposta super rapidi. Potrai quindi godere di un'esperienza di gioco estremamente fluida, grazie al tempo di risposta di 0,03 ms e alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Il retro del monitor OLED LG UltraGear da 34"

Inoltre, è compatibile con G-Sync, FreeSync Premium Pro e AdaptiveSync, che eliminano il tearing dello schermo e contribuiscono a un gameplay ancora più fluido. Lato connettività, troviamo doppie porte HDMI 2.1 e DisplayPort, compatibile con PC, console e laptop. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.