Se volete riscoprire un grande classico delle avventure grafiche punta e clicca nato dalla matita di Benoît Sokal, su Instant Gaming potete recuperare Syberia 2 in versione PC e Mac (Steam) a poco più di un euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 13 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 92%, esponendo una base netta di 0,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 1,21 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 91% e vi garantisce un risparmio reale di 11,79 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Automi a molla, paesaggi innevati ed enigmi ambientali: l'opera Microïds su Steam

La vicenda riprende esattamente dal finale del primo capitolo: dopo aver abbandonato la carriera di avvocato a New York, Kate Walker decide di accompagnare l'anziano inventore Hans Voralberg a bordo dello straordinario treno a carica meccanica guidato dall'automa Oscar. Il viaggio li conduce attraverso le distese ghiacciate e remote della Russia settentrionale, tra cittadine di frontiera come Romansburg, antichi monasteri arroccati e il villaggio sotterraneo del popolo nomade degli Youkol, con l'obiettivo di raggiungere la mitica isola di Syberia e permettere a Hans di realizzare il sogno della sua vita: ritrovare gli ultimi mammut ancora viventi, mentre alle loro calcagna si muove un investigatore assoldato dal vecchio studio legale di Kate.

Syberia 2

Sul piano del gameplay, il titolo firmato da Microïds propone una struttura punta e clicca classica e immersiva, arricchita da fondali pre-renderizzati ricchi di dettagli e da animazioni fluide. L'esplorazione si sviluppa attraverso dialoghi articolati con personaggi bizzarri, la raccolta di indizi e documenti e la risoluzione di ingegnosi rompicapo ambientali legati agli elaborati meccanismi a orologeria tipici dell'immaginario di Sokal. Il ritmo narrativo privilegia l'atmosfera malinconica e la logica dell'osservazione rispetto ai riflessi rapidi, eliminando vicoli ciechi e schermate di game over per lasciare pieno spazio alla scoperta della storia.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, accompagnata dalle musiche orchestrali composte da Inon Zur. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud e la gestione immediata dei comandi tramite mouse e tastiera.