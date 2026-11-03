Il viaggio di Kate Walker a poco più di un euro: Syberia 2 per PC e Mac è scontato del 90% su Instant Gaming

Per chi desidera riscoprire una delle avventure grafiche più note dei primi anni Duemila, su Instant Gaming è disponibile Syberia 2 in versione PC e Mac (Steam) con un taglio quasi totale rispetto al costo base . Il titolo ha un prezzo di listino di 13€, ma lo store segnala una riduzione a catalogo del 92%, esponendo un prezzo di 0,99€. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra richiesta per l'acquisto sale a soli 1,21 €, importo che fissa lo sconto effettivo al 91% e vi garantisce un risparmio di 11,79€ rispetto alla tariffa standard. Trovate il collegamento per riscattare la chiave digitale tramite il box o il link all'offerta qui .

Tra automi e steppe innevate: il fascino dell'avventura su Steam

Nato dalla mano di Benoît Sokal, il gioco riprende il cammino dell'avvocatessa newyorkese Kate Walker, impegnata ad accompagnare l'anziano inventore Hans Voralberg e l'automa Oscar verso i confini orientali della Siberia alla ricerca degli ultimi mammut. L'esperienza poggia sulla classica formula punta e clicca con fondali pre-renderizzati ricchi di atmosfera, fondata sulla risoluzione di enigmi meccanici, sulla raccolta di indizi e sull'interazione con comprimari dalle motivazioni sfaccettate.

La chiave digitale acquistata su Instant Gaming sblocca il titolo direttamente nel client Steam con licenza compatibile sia per sistemi Windows sia per ambienti macOS. L'edizione include il gioco completo con doppiaggio e sottotitoli in italiano, integrandosi con le funzioni basilari della libreria Valve e garantendo piena compatibilità con l'interfaccia mouse e tastiera.