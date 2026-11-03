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La Smart TV Samsung Crystal UHD da 75" costa 250 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung Crystal UHD da 75" (modello 2026) al prezzo minimo storico, con uno sconto del 28%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2026
Smart TV Samsung Crystal UHD da 75'

Su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV Samsung Crystal UHD da 75" a 649 € rispetto al prezzo consigliato di 899 €, permettendoti di risparmiare il 28%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 13 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e dettagliate

Questo televisore Crystal UHD offre colori vivaci e realistici, grazie anche al processore Crystal 4K che ottimizza ogni scena, mentre la tecnologia PurColor perfeziona i colori. Specifichiamo che si tratta precisamente del modello UE75U8090HUXZT. Si tratta inoltre di un televisore ideale per goderti i videogiochi, mentre Gaming Hub offre accesso immediato ai tuoi titoli preferiti.

Smart TV Samsung Crystal UHD da 75'
Smart TV Samsung Crystal UHD da 75"

A contribuire è l'audio immersivo, con Dynamic Sound Pack dotato della tecnologia OTS Lite e della funzione Adaptive Sound. Vision AI Companion fornisce invece informazioni sulle scene e trova ciò che cerchi con video e immagini. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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