Johnny Depp apre al ritorno di Jack Sparrow: "Voglio dare una degna conclusione a Pirati dei Caraibi"

"Se le cose saranno esattamente come devono essere per quanto riguarda la degna conclusione della storia di Pirati dei Caraibi... L'unico coinvolgimento che desidero davvero avere è proprio dare alla saga una chiusura migliore . Con Jerry Bruckheimer andrei a lavorare domani mattina per qualsiasi cosa. Se c'è di mezzo Jerry, mi fido ciecamente: tra noi c'è una profonda amicizia."

L'attore ha spiegato che la motivazione principale per rimettere piede sul ponte di comando sarebbe il desiderio di regalare al franchise un commiato all'altezza del suo blasone, riscattando l'accoglienza critica deludente che aveva accompagnato l'ultimo film:

Il capitano Jack Sparrow potrebbe presto tornare a solcare le acque dei sette mari. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Tonight, Johnny Depp ha sorpreso gli appassionati manifestando per la prima volta una concreta apertura verso un nuovo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi, ammorbidendo quella netta e categorica rottura con The Walt Disney Company che sembrava ormai definitiva.

La svolta dopo la battaglia legale: la sceneggiatura in cantiere

Le parole di Depp segnano una svolta significativa rispetto a quanto dichiarato pubblicamente durante la tempestosa battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. In sede di processo, l'interprete aveva giurato che non sarebbe mai più tornato a lavorare con Disney a un nuovo film di Pirati dei Caraibi, "nemmeno per 300 milioni di dollari e un milione di alpaca", ribadendo la totale chiusura anche nel corso del 2023.

Negli ultimi due anni, tuttavia, il produttore Jerry Bruckheimer aveva confermato a più riprese di aver avviato dialoghi costanti con Depp per esplorare un possibile ritorno. La trattativa non è ancora formalmente conclusa, ma una sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e la produzione punta a chiudere un accordo con la star.

Parallelamente, il progetto alternativo al femminile esplorato da Disney che avrebbe dovuto vedere Margot Robbie come protagonista non ha compiuto alcun passo avanti significativo, lasciando spazio all'ipotesi di una ripartenza incentrata proprio sul personaggio originale.