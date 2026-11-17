L'ingresso del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe con Avengers: Doomsday rappresenta uno dei colpi di scena più clamorosi degli ultimi anni, ma la scintilla che ha avviato l'intera operazione è nata da appena sei parole. A prendere l'iniziativa fu direttamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios: durante una première cinematografica, Feige si avvicinò all'agente di Robert Downey Jr. pronunciando un messaggio tanto breve quanto criptico: "Abbiamo un'idea. È il momento."
Feige era convinto che fosse giunta l'ora di riportare Downey Jr. nel franchise e aveva già in mente la strada giusta per farlo. L'aspetto più incredibile di questo retroscena, svelato dal nuovo numero di Empire Magazine in uno speciale dedicato al film, è però il momento in cui avvenne lo scambio: molto prima che Avengers: Doomsday esistesse.
Il retroscena alla première di Quantumania, prima dell'addio a Kang
Il primo contatto risale infatti all'anteprima di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. All'epoca, il successivo film corale dei Vendicatori non si intitolava affatto Avengers: Doomsday, bensì Avengers: The Kang Dynasty: l'antagonista principale sarebbe stato Kang, chiamato a fare da ponte narrativo verso Avengers: Secret Wars.
Tutta la costruzione dell'universo cinematografico stava spingendo in quella direzione, come dimostravano sia la scena post-credits di Quantumania incentrata sul Consiglio dei Kang sia il ruolo di primo piano riservato al personaggio nella serie Loki su Disney+.
Inoltre, quando Feige parlò con l'agente di Robert Downey Jr., Ant-Man and the Wasp: Quantumania non aveva ancora registrato il suo deludente riscontro al botteghino e Jonathan Majors era ancora regolarmente sotto contratto per interpretare Kang, ben prima del licenziamento deciso da Marvel che avrebbe poi spinto lo studio a virare su Doomsday.
Il Dottor Destino era nei piani fin dall'inizio?
Il fatto che il lungometraggio dovesse chiamarsi Avengers: The Kang Dynasty, tuttavia, non escludeva affatto la comparsa del Dottor Destino. Osservando l'impianto narrativo della saga, risulta semplice immaginare quale potesse essere il disegno originale: Kang avrebbe scatenato il caos delle incursioni attraverso una nuova guerra multiversale tra le sue varianti e, proprio nell'istante in cui sembrava sul punto di distruggere ogni cosa, il Dottor Destino sarebbe intervenuto per "salvare la situazione", gettando così le basi per gli eventi di Avengers: Secret Wars.
In quest'ottica, l'uscita di scena di Jonathan Majors potrebbe aver semplicemente costretto Marvel ad anticipare l'entrata in scena del Dottor Destino. Ovviamente sono solo speculazioni, ma tutto lascia pensare che il personaggio fosse previsto fin dall'inizio e che proprio la première di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbia segnato il vero punto di partenza per il clamoroso ritorno di Robert Downey Jr.
Segnaliamo infine che Avengers: Doomsday avrebbe convinto ai test screening: i dettagli svelati.