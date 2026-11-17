L'ingresso del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe con Avengers: Doomsday rappresenta uno dei colpi di scena più clamorosi degli ultimi anni, ma la scintilla che ha avviato l'intera operazione è nata da appena sei parole. A prendere l'iniziativa fu direttamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios: durante una première cinematografica, Feige si avvicinò all'agente di Robert Downey Jr. pronunciando un messaggio tanto breve quanto criptico: "Abbiamo un'idea. È il momento."

Feige era convinto che fosse giunta l'ora di riportare Downey Jr. nel franchise e aveva già in mente la strada giusta per farlo. L'aspetto più incredibile di questo retroscena, svelato dal nuovo numero di Empire Magazine in uno speciale dedicato al film, è però il momento in cui avvenne lo scambio: molto prima che Avengers: Doomsday esistesse.