Un gioco di ruolo giapponese classico, generoso nei contenuti e curato in ogni singolo dettaglio narrativo: se è quello che state cercando, non andate oltre. Su Instant Gaming potete recuperare Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta per PC (Steam) con una netta riduzione rispetto alla quota di lancio. A fronte di un listino ufficiale di 40 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 53%, fissando il valore netto a 18,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si attesta su 23,05 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 42% e vi garantisce un risparmio reale di 16,95 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Doppia modalità grafica 3D e 2D, scenari extra e battaglie a turni: l'avventura Square Enix su Steam

La vicenda prende avvio nel tranquillo villaggio di Roccapietra, dove un giovane cresciuto ignaro delle proprie origini scopre di essere la reincarnazione del Lucente, l'antico eroe destinato a proteggere il mondo di Erdrea. Presentatosi al cospetto del sovrano di Heliodor per comprendere il significato del marchio che porta sulla mano, il protagonista viene invece bollato come Prole oscura e braccato dall'esercito reale. Costretto alla fuga, intraprende un viaggio attraverso continenti, deserti e mari aperti affiancato da un gruppo di compagni indimenticabili disegnati dal maestro Akira Toriyama, tra cui il ladro Erik, le giovani maghe Veronica e Serena, l'artista itinerante Sylvando, la combattente Jade e il saggio Rab, uniti per svelare i segreti dell'Albero del Mondo Yggdrasil.

Sul piano del gameplay, il titolo mantiene intatta la tradizione dei combattimenti a turni della serie, arricchendola con una gestione flessibile della telecamera, velocità degli scontri regolabile, poteri combinati attivabili tramite lo stato di esaltazione e reticoli delle abilità personalizzabili per ciascun personaggio, affiancati dalla Forgia portatile con cui creare e potenziare armi ed equipaggiamenti durante gli accampamenti. Questa Edizione definitiva integra numerose aggiunte sostanziali rispetto alla versione originale: permette di passare liberamente dalla grafica tridimensionale moderna a una modalità retro in pixel art 2D a 16 bit, aggiunge capitoli narrativi inediti dedicati alle vicende individuali dei singoli compagni di squadra, consente di alternare la colonna sonora sintetizzata con quella orchestrale sinfonica e introduce il doppiaggio giapponese accanto a quello inglese, oltre alla modalità fotografica e a nuove opzioni di difficoltà draconiana.

Il pacchetto comprende l'esperienza completa per giocatore singolo, forte di una longevità che supera agevolmente le cento ore tra trama principale, incarichi secondari, corse a cavallo e casinò. Riscattando il codice su Steam, il gioco si lega al vostro account con supporto ai 60 fotogrammi al secondo, interfaccia e sottotitoli in italiano, salvataggi su cloud, carte collezionabili e obiettivi della piattaforma Valve, garantendo piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.