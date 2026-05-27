Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch 2

Tra le novità in arrivo dal Dragon Quest Day c'è anche l'annuncio di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition in versione Nintendo Switch 2, che ha la data di uscita fissata per il 24 settembre.
La comunicazione è arrivata in effetti prima del livestream del Dragon Quest Day per il 40° anniversario, probabilmente perché rappresenta una notizia di minore entità rispetto ad altre, ma risulta comunque molto interessante per tutti i fan della serie in possesso della nuova console Nintendo.
Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition su Nintendo Switch 2 sarà disponibile in versione digitale e fisica, ma quest'ultima conterrà una scheda con chiave di gioco, ovvero richiederà il download del gioco pur essendo su cartuccia.
Una conversione specifica per Switch 2
La Definitive Edition del gioco è uscita già nel settembre del 2019 su Nintendo Switch in un primo momento, seguita poi dalle uscite su PS4, Xbox One e PC nel corso del 2020, mentre questa versione Switch 2 dovrebbe essere ampiamente simile alle precedenti.
L'edizione Definitive include tutti i contenuti della versione originale di Dragon Quest XI e aggiunge scenari extra specifici per ogni personaggio.
Inoltre, consente di scegliere se giocare con grafica in 2D o in 3D e la possibilità di scegliere se ascoltare la colonna sonora originale o la una nuova versione orchestrale, inoltre contiene l'opzione per il doppiaggio in giapponese e molto altro ancora.
La storia narra le gesta del Luminary e della sua banda di fedeli compagni, che collaborano per sopravvivere all'assalto di malfattori e rovesciare le forze oscure che complottano per gettare il mondo di Erdrea nel caos.
La versione Nintendo Switch contiene nuove ottimizzazioni e la possibilità di scegliere tra modalità performance o qualità grafica.
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