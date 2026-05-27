0

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch 2

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition è in arrivo infine anche in versione specifica per Nintendo Switch 2, vediamo dunque trailer e data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/05/2026
Personaggi di Dragon Quest XI
Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva
Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva
News Video

Tra le novità in arrivo dal Dragon Quest Day c'è anche l'annuncio di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition in versione Nintendo Switch 2, che ha la data di uscita fissata per il 24 settembre.

La comunicazione è arrivata in effetti prima del livestream del Dragon Quest Day per il 40° anniversario, probabilmente perché rappresenta una notizia di minore entità rispetto ad altre, ma risulta comunque molto interessante per tutti i fan della serie in possesso della nuova console Nintendo.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition su Nintendo Switch 2 sarà disponibile in versione digitale e fisica, ma quest'ultima conterrà una scheda con chiave di gioco, ovvero richiederà il download del gioco pur essendo su cartuccia.

Una conversione specifica per Switch 2

La Definitive Edition del gioco è uscita già nel settembre del 2019 su Nintendo Switch in un primo momento, seguita poi dalle uscite su PS4, Xbox One e PC nel corso del 2020, mentre questa versione Switch 2 dovrebbe essere ampiamente simile alle precedenti.

L'edizione Definitive include tutti i contenuti della versione originale di Dragon Quest XI e aggiunge scenari extra specifici per ogni personaggio.

Dragon Quest XI S per Nintendo Switch è tornato sull'eShop e ha subito un taglio di prezzo permanente Dragon Quest XI S per Nintendo Switch è tornato sull'eShop e ha subito un taglio di prezzo permanente

Inoltre, consente di scegliere se giocare con grafica in 2D o in 3D e la possibilità di scegliere se ascoltare la colonna sonora originale o la una nuova versione orchestrale, inoltre contiene l'opzione per il doppiaggio in giapponese e molto altro ancora.

La storia narra le gesta del Luminary e della sua banda di fedeli compagni, che collaborano per sopravvivere all'assalto di malfattori e rovesciare le forze oscure che complottano per gettare il mondo di Erdrea nel caos.

La versione Nintendo Switch contiene nuove ottimizzazioni e la possibilità di scegliere tra modalità performance o qualità grafica.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch 2