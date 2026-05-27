Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch 2

Tra le novità in arrivo dal Dragon Quest Day c'è anche l'annuncio di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition in versione Nintendo Switch 2, che ha la data di uscita fissata per il 24 settembre.

La comunicazione è arrivata in effetti prima del livestream del Dragon Quest Day per il 40° anniversario, probabilmente perché rappresenta una notizia di minore entità rispetto ad altre, ma risulta comunque molto interessante per tutti i fan della serie in possesso della nuova console Nintendo.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition su Nintendo Switch 2 sarà disponibile in versione digitale e fisica, ma quest'ultima conterrà una scheda con chiave di gioco, ovvero richiederà il download del gioco pur essendo su cartuccia.