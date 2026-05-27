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Gli auricolari wireless PlayStation Pulse sono in offerta su Amazon: qualità audio al top in un design premium

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo degli auricolari wireless PlayStation Pulse.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/05/2026
Auricolari wireless PULSE Explore

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sugli auricolari wireless PlayStation Pulse: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo finale d'acquisto di 169,99€. Puoi acquistarle cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Gli auricolari wireless PlayStation Pulse Explore, in una colorazione "Midnight Black", sono progettati per offrire un'esperienza audio realistica e immersiva, sia durante il gaming sia nell'uso quotidiano. Grazie al loro design compatto e alla connettività wireless, permettono di godere di un suono di alta qualità ovunque ci si trovi.

Ulteriori dettagli sugli auricolari

Un elemento distintivo del prodotto è la praticità della custodia di ricarica inclusa, realizzata nello stesso elegante colore. Questa custodia consente di mantenere sempre gli auricolari pronti all'uso, garantendo una ricarica sicura e veloce tra una sessione e l'altra. In questo modo, gli utenti possono avere sempre a disposizione i Pulse Explore per qualsiasi attività quotidiana o di intrattenimento.

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Gli auricolari fanno parte di una più ampia collezione pensata per completare e arricchire il proprio setup da gaming PlayStation. Questa linea include diversi accessori coordinati. L'obiettivo della collezione è quello di offrire un'esperienza visiva e funzionale coerente, permettendo ai giocatori di personalizzare il proprio ecosistema PlayStation con accessori abbinati.

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