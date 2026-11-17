In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il controller wireless SCUF Envision Pro V2 a 142,49 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare il 29%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un controller per chi ha esigenze specifiche
Questo controller presenta analogici anti-drift Hall Effect per un prodotto ancora più longevo e affidabile. Troverai inoltre quattro palette riconfigurabili sul retro, oltre a cinque tasti G completamente personalizzabili per macro avanzate e integrazione con iCUE di Corsair. I due pulsanti SAX laterali sono progettati per offrire diverse opzioni di configurazione che si adattano al posizionamento naturale delle tue dita. I pulsanti meccanici Omron, invece, si attivano istantaneamente simulando il clic di un mouse.
Si tratta di un prodotto pensato per chi ha esigenze specifiche e cerca un controller da poter personalizzare, oltre ad essere affidabile e duraturo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.