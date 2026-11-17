Negli schemi allegati alla domanda di brevetto compare il disegno di una persona che indossa questo particolare accessorio insieme a un visore per la realtà virtuale : un dettaglio che suggerisce chiaramente come il dispositivo sia pensato per affiancare PS VR2 o un suo eventuale successore.

Sony Interactive Entertainment ha depositato un nuovo brevetto che promette di rendere la realtà virtuale decisamente più immersiva. Stando a quanto riportato da Patentlyze, il documento descrive un collare curvo progettato per "fornire aria a una o più zone tra il collo e una parte situata sopra il collo dell'utente, controllando i dispositivi di ventilazione in base al segnale di controllo".

L'idea alla base del brevetto è aggiungere una sorta di "terzo senso" tattile all'esperienza visiva e sonora della realtà virtuale, traducendo gli eventi di gioco in stimoli fisici immediati:

Qualora il progetto dovesse trasformarsi in un prodotto commerciale vero e proprio, il collare integrerebbe "un'unità di comunicazione configurata per ricevere un segnale di controllo da un apparato esterno", collegandosi con ogni probabilità alla console per sapere esattamente quando attivarsi. Al suo interno, lungo la superficie rivolta verso la pelle, troverebbero spazio diverse bocchette d'aria capaci di indirizzare flussi da più direzioni verso il collo, il mento o il viso in sincronia con l'azione su schermo.

Il nodo degli sviluppatori e il rischio di restare un costoso gadget

Sebbene sulla carta un simile sistema possa amplificare sensibilmente il coinvolgimento, la sua effettiva riuscita dipenderà quasi interamente dalla volontà degli studi di sviluppo di integrare con cura questa funzione nei propri titoli.

Senza un supporto concreto e diffuso da parte dei creatori di contenuti, infatti, il dispositivo rischierebbe di trasformarsi rapidamente nel girocollo più brutto e costoso al mondo o, peggio ancora, di finire nei cesti delle offerte speciali. In un circolo vizioso, una bassa adozione da parte del pubblico non darebbe motivo agli autori di integrare le funzionalità nei propri giochi e, di conseguenza, renderebbe ancora meno appetibile il dispositivo.

Per ora è un brevetto ed è credibile che, come molti altri simili, non arrivi mai alla fase di produzione. Per ora, Sony è sicuramente più focalizzata su PS6.