Sony ha ottenuto una grande vittoria legale in una delle più importanti controversie britanniche riguardanti il mercato dei videogiochi digitali, come riportato da The Game Business. Il Competition Appeal Tribunal di Londra ha infatti respinto integralmente la class action da 2,6 miliardi di dollari promossa da Alex Neill, che rappresentava i consumatori britannici che avevano acquistato contenuti digitali su PlayStation tra agosto 2016 e febbraio 2026.
Salvata dal formato fisico
L'azione legale contestava il modello commerciale adottato da Sony per la distribuzione di giochi e contenuti aggiuntivi attraverso il PlayStation Store. Secondo l'accusa, l'azienda avrebbe costruito una posizione di "quasi monopolio" sulle vendite digitali all'interno del proprio ecosistema, imponendo agli sviluppatori condizioni contrattuali particolarmente rigide e trattenendo una commissione del 30% su ogni acquisto. Un sistema che, secondo i promotori della causa, avrebbe prodotto prezzi eccessivi e ingiusti, sproporzionati rispetto ai costi sostenuti.
Il tribunale londinese non ha però ritenuto sufficienti le prove presentate per dimostrare una violazione delle norme sulla concorrenza. In particolare, i giudici hanno respinto l'idea che i possessori di una console PlayStation siano sostanzialmente intrappolati nell'ecosistema Sony. La società, secondo la decisione, opera infatti all'interno di un mercato più ampio, nel quale compete con Xbox, Nintendo e il settore PC. È stata inoltre considerata la possibilità, almeno per il momento, di acquistare giochi in formato fisico attraverso canali commerciali alternativi.
Un altro punto affrontato riguarda l'eventuale obbligo di consentire l'accesso a negozi digitali di terze parti sulle console PlayStation. Il tribunale ha osservato che una simile apertura comporterebbe costi e complessità tecniche considerevoli, oltre a potenziali conseguenze sulla sicurezza della piattaforma. Soprattutto, secondo i giudici, le norme sulla concorrenza non impongono a Sony alcun obbligo legale in tal senso.
La sentenza ha anche escluso che sia stata dimostrata l'ingiustizia dei prezzi applicati sul PlayStation Store. Alex Neill non sarebbe riuscita a provare che i margini di profitto di Sony fossero eccessivi, anche considerando il modello commerciale dei produttori di console, che spesso vendono l'hardware a prezzi contenuti per recuperare successivamente i ricavi attraverso giochi e servizi. Non è stato inoltre dimostrato che la presenza di negozi digitali alternativi avrebbe effettivamente portato a una riduzione dei prezzi.
La vicenda britannica si chiude quindi con una decisione favorevole a Sony, ma l'azienda deve ancora affrontare iniziative legali analoghe in Australia, Paesi Bassi e Portogallo, attualmente nelle fasi preliminari.