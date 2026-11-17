Sony ha ottenuto una grande vittoria legale in una delle più importanti controversie britanniche riguardanti il mercato dei videogiochi digitali, come riportato da The Game Business. Il Competition Appeal Tribunal di Londra ha infatti respinto integralmente la class action da 2,6 miliardi di dollari promossa da Alex Neill, che rappresentava i consumatori britannici che avevano acquistato contenuti digitali su PlayStation tra agosto 2016 e febbraio 2026.

Salvata dal formato fisico L'azione legale contestava il modello commerciale adottato da Sony per la distribuzione di giochi e contenuti aggiuntivi attraverso il PlayStation Store. Secondo l'accusa, l'azienda avrebbe costruito una posizione di "quasi monopolio" sulle vendite digitali all'interno del proprio ecosistema, imponendo agli sviluppatori condizioni contrattuali particolarmente rigide e trattenendo una commissione del 30% su ogni acquisto. Un sistema che, secondo i promotori della causa, avrebbe prodotto prezzi eccessivi e ingiusti, sproporzionati rispetto ai costi sostenuti. Il tribunale londinese non ha però ritenuto sufficienti le prove presentate per dimostrare una violazione delle norme sulla concorrenza. In particolare, i giudici hanno respinto l'idea che i possessori di una console PlayStation siano sostanzialmente intrappolati nell'ecosistema Sony. La società, secondo la decisione, opera infatti all'interno di un mercato più ampio, nel quale compete con Xbox, Nintendo e il settore PC. È stata inoltre considerata la possibilità, almeno per il momento, di acquistare giochi in formato fisico attraverso canali commerciali alternativi.