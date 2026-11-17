Gli aggiornamenti interessano sia le schede GeForce RTX 50 sia i dispositivi RTX Spark, la nuova piattaforma NVIDIA che sta progressivamente ampliando la propria compatibilità con giochi e applicazioni.

NVIDIA amplia il supporto a DLSS 4.5 con una nuova serie di aggiornamenti dedicati a videogiochi e applicazioni creative . Tra le novità della settimana spicca il debutto della tecnologia nell'alpha di EVE Vanguard, insieme all'arrivo della versione 1.0 di Lightyear Frontier e all'aggiornamento di Blender alla versione 5.3. Anche Assetto Corsa Rally e Teardown si preparano a sfruttare le ultime evoluzioni delle tecnologie grafiche GeForce RTX.

EVE Vanguard debutta in alpha con DLSS 4.5

La prima novità riguarda EVE Vanguard, sparatutto in prima persona con elementi extraction ambientato nell'universo di EVE Online. Sviluppato da Fenris Creations, il gioco mette i partecipanti nei panni di Warclone immortali, impegnati in missioni ad alto rischio su pianeti ostili, tra raccolta di risorse, scontri con altri giocatori e progressione persistente. L'alpha è disponibile attraverso il launcher di EVE, acquistando uno dei Founder Pack che garantiscono l'accesso anticipato. Il debutto su Steam è invece previsto nel 2027. La versione attuale integra DLSS 4.5 con Super Resolution, Multi Frame Generation, DLAA e NVIDIA Reflex, per migliorare qualità dell'immagine e fluidità sulle GPU compatibili.

Anche Assetto Corsa Rally riceverà un aggiornamento importante. Il simulatore di rally, sviluppato da Supernova Games Studios in collaborazione tecnica con Kunos Simulazioni, è attualmente in Accesso Anticipato e combina il motore fisico della serie con una versione personalizzata di Unreal Engine 5.

Il gioco offre tracciati scansionati con tecnologia laser, vetture riprodotte nel dettaglio e condizioni di guida influenzate da fondo stradale, meteo e orario. Dopo il debutto con DLSS 4, l'integrazione verrà aggiornata a DLSS 4.5 per migliorare ulteriormente la qualità visiva. È inoltre previsto il supporto al Dynamic Multi Frame Generation, che adatta la generazione dei fotogrammi alle esigenze del sistema per ottimizzare le prestazioni.

Le novità non riguardano soltanto i videogiochi. Blender 5.3 introduce il supporto a DLSS 4.5 Ray Reconstruction nella visualizzazione in tempo reale, una funzione pensata per migliorare il denoising della viewport. Gli utenti possono così osservare i propri progetti 3D con un livello di dettaglio superiore durante la lavorazione, senza dover attendere ogni volta il completamento di un rendering. La nuova versione aggiunge anche il supporto nativo ai dispositivi RTX Spark, permettendo di sfruttarne le capacità per la creazione e il rendering dei contenuti.

Dopo cinque anni di sviluppo in Accesso Anticipato, Lightyear Frontier raggiunge la versione 1.0. L'avventura open world di FRAME BREAK permette di esplorare un pianeta remoto a bordo di un mech, coltivare risorse aliene e costruire una propria fattoria, anche in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori. Il lancio ufficiale introduce DLSS 4.5 con Super Resolution e DLAA, aggiornando le precedenti integrazioni per migliorare la qualità dell'immagine.

Anche Teardown riceve un aggiornamento dedicato alle tecnologie NVIDIA. Il gioco di Tuxedo Labs, basato su ambienti voxel completamente distruttibili, integra il modello più recente di DLSS Super Resolution per aumentare il frame rate. È disponibile anche DLAA, pensato per chi dispone di prestazioni sufficienti e preferisce privilegiare la qualità dell'immagine.

NVIDIA segnala inoltre il supporto nativo a RTX Spark introdotto con la Stagione 11 di Marvel Rivals, disponibile dal 13 novembre. L'aggiornamento aggiunge Nightcrawler tra i personaggi giocabili e prepara una modalità Chrono-Annihilation 18 contro 18, prevista per il 26 novembre. Sui dispositivi RTX Spark sono disponibili DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Infine, attraverso l'app NVIDIA è possibile riscattare un pacchetto gratuito per War Thunder, fino a esaurimento delle disponibilità. Il contenuto Ready For Battle include due veicoli con livree esclusive, sette giorni di account Premium, 100.000 Silver Lions, un potenziamento del 50% per i punti ricerca e la valuta di gioco, oltre a un titolo speciale per il profilo.