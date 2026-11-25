La riduzione riguarderebbe le GPU consumer e gaming , ma non sono stati indicati i modelli GeForce RTX coinvolti. Le informazioni disponibili fanno inoltre riferimento soprattutto al mercato cinese: non è quindi possibile stabilire se il taglio interesserà con le stesse proporzioni anche Europa e Stati Uniti. NVIDIA, almeno per il momento, non ha confermato ufficialmente la notizia.

NVIDIA si prepara a ridurre ulteriormente le forniture di GPU destinate al mercato delle schede video gaming. Secondo quanto riportato dal forum cinese Board Channels, il produttore avrebbe informato i propri partner di una contrazione delle allocazioni compresa tra il 20% e il 30% per il quarto trimestre , che in questo caso copre il periodo da novembre 2026 a gennaio 2027.

GeForce RTX 50 sempre più difficili da trovare, si torna ai modelli precedenti

Secondo Board Channels, le forniture di GPU NVIDIA destinate alla Cina erano già limitate durante il terzo trimestre. La nuova revisione delle allocazioni rischia di aggravare una situazione che aveva già spinto alcuni produttori di schede video a modificare le proprie indicazioni ai distributori. All'inizio di novembre erano infatti emerse indiscrezioni secondo cui diversi partner di NVIDIA stavano consigliando ai rivenditori di concentrarsi sulle GeForce RTX 3060 e RTX 3050, a causa delle scorte sempre più ridotte della serie RTX 50. Il ritorno di attenzione verso modelli di generazioni precedenti sarebbe quindi legato soprattutto alla difficoltà di garantire un approvvigionamento regolare delle schede più recenti.

Il post dove si parla della riduzione delle allocazioni

Non è ancora chiaro quali GPU saranno maggiormente penalizzate dalla nuova riduzione. In assenza di indicazioni precise sui singoli modelli, non è possibile stabilire se le GeForce RTX 5090, RTX 5080 e le altre schede della famiglia subiranno tagli analoghi. Il quadro resta comunque preoccupante per il mercato, soprattutto se le difficoltà di approvvigionamento dovessero estendersi oltre la Cina.

La disponibilità limitata si sta già riflettendo sui prezzi praticati lungo la catena distributiva. Nel corso di novembre era emerso che Colorful aveva aumentato i prezzi all'ingrosso dell'intera gamma GeForce RTX 50. Gli incrementi segnalati erano particolarmente elevati per i modelli di fascia alta: quasi 500 dollari per la RTX 5090 D V2 e 420 dollari per la RTX 5080. Anche GALAX si starebbe preparando ad applicare aumenti simili. Board Channels invita quindi i distributori a prepararsi a ulteriori oscillazioni dei prezzi e a una disponibilità ridotta delle schede video NVIDIA.