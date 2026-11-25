Motorola sarà presente alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, in programma dal 27 al 29 novembre presso Fiera Milano Rho, con "Non sono solo Parole. Semina rispetto, un fiore alla volta", un progetto sviluppato in collaborazione con Telefono Rosa e Polizia di Stato per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza verbale, degli stereotipi e del linguaggio tossico.
L'iniziativa punta a sfruttare le potenzialità del videogioco per affrontare questioni sociali importanti attraverso un linguaggio vicino ai più giovani, dimostrando come il videogioco possa diventare anche uno strumento di educazione e cambiamento culturale.
Sfide, gadget e creator: tutte le attività allo stand Motorola
Alla Milan Games Week 2026, i visitatori potranno provare direttamente l'esperienza presso il Padiglione 22, in un'area dedicata situata accanto al truck di Radio 105. Lo spazio dedicato ospiterà attività di coinvolgimento e momenti di approfondimento sul progetto.
Lo staff Motorola sarà a disposizione del pubblico per illustrare le finalità dell'iniziativa e distribuire gadget esclusivi, accompagnati da card con QR code attraverso cui accedere al videogioco direttamente dai propri dispositivi.
"Con il progetto Non sono solo Parole abbiamo voluto dimostrare come la tecnologia e il linguaggio del gaming possano farsi veicolo di messaggi positivi e di cambiamento culturale", ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia, sottolineando l'importanza di incontrare direttamente la community e dialogare con le nuove generazioni attraverso le loro passioni.
L'iniziativa sarà inoltre sostenuta da una campagna di comunicazione cross-media realizzata in collaborazione con Radio 105 e diversi creator digitali, che racconteranno l'esperienza attraverso i propri canali social.