Motorola ha deciso di utilizzare il videogioco per lanciare un messaggio importante: "Non Sono solo Parole" è un progetto che educa al rispetto, contro il linguaggio tossico.

Motorola sarà presente alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, in programma dal 27 al 29 novembre presso Fiera Milano Rho, con "Non sono solo Parole. Semina rispetto, un fiore alla volta", un progetto sviluppato in collaborazione con Telefono Rosa e Polizia di Stato per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza verbale, degli stereotipi e del linguaggio tossico. L'iniziativa punta a sfruttare le potenzialità del videogioco per affrontare questioni sociali importanti attraverso un linguaggio vicino ai più giovani, dimostrando come il videogioco possa diventare anche uno strumento di educazione e cambiamento culturale.

Un'avventura su rispetto e linguaggio tossico Realizzato con una grafica stilizzata in pixel art e fruibile sia da smartphone sia da desktop, il titolo mette al centro una protagonista femminile, accompagnandola attraverso tre momenti fondamentali della sua vita: infanzia, adolescenza ed età adulta. Il percorso si sviluppa in diversi ambienti della quotidianità, dal parco giochi al contesto lavorativo, nei quali la protagonista si trova ad affrontare stereotipi e frasi denigratorie realmente diffuse nella società. Il giocatore è chiamato a riconoscere queste espressioni e intervenire per neutralizzarle: ogni parola tossica disinnescata si trasforma in un fiore, contribuendo alla crescita di un giardino digitale condiviso. Una metafora semplice ma efficace, che invita a riflettere sul peso delle parole e sulla responsabilità individuale nella costruzione di relazioni più rispettose.