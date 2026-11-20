Tra poche settimane potremmo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo Motorola Razr Flex, dispositivo pieghevole dal formato wide. In precedenza, lo smartphone era apparso su Geekbench, facendo emergere le prime specifiche tecniche. Adesso, invece, sono stati mostrati diversi render che ci permettono di dare un'occhiata al design e alle possibili colorazioni in arrivo.
Il nuovo pieghevole di Motorola
A quanto pare, l'azienda ha intenzione di puntare sul formato wide. I nuovi render permettono di osservare più da vicino il Motorola Razr Flex, che viene mostrato in due diverse colorazioni: PANTONE Dark Botanical Garden e PANTONE Coriander, rispettivamente verde e beige. Tra gli elementi che emergono dalle immagini troviamo un nuovo design per le griglie degli altoparlanti, posizionate lungo il bordo inferiore.
Anche l'alloggiamento della SIM sembra aver cambiato posizione: potrebbe infatti essere integrato nella parte anteriore dello smartphone, anziché trovarsi accanto alla porta USB-C sul retro. I pulsanti per la regolazione del volume sembrano inoltre essere separati, mentre sul lato opposto non si nota la presenza di un tasto dedicato alle funzionalità IA.
Naturalmente, trattandosi di render non ufficiali, alcuni dettagli potrebbero non essere del tutto accurati o subire modifiche prima del debutto. Il design complessivo, tuttavia, dovrebbe essere molto vicino a quello mostrato nelle immagini.
Altre specifiche tecniche
Secondo le specifiche apparse su Geekbench, lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da 12 GB di RAM. Il pannello interno dovrebbe misurare 6,92 pollici, mentre quello esterno dovrebbe avere una diagonale di 4,97 pollici. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless da 25 W. Inoltre, il dispositivo dovrebbe essere certificato IP48 e IP49 per la resistenza all'acqua e alla polvere.
Il formato wide dovrebbe offrire un'esperienza simile a quella di un tablet, mantenendo al tempo stesso un design compatto e adatto all'utilizzo quotidiano. L'obiettivo sarebbe quello di consentire agli utenti di sfruttare al meglio il multitasking e le funzionalità dedicate alla creatività, senza rinunciare alla praticità di uno smartphone. Secondo le indiscrezioni, Motorola Razr Flex dovrebbe essere presentato a metà dicembre.