Motorola Razr Flex si mostra in nuovi render che svelano design e colori del pieghevole wide. Atteso a dicembre, dovrebbe adottare lo Snapdragon 8 Gen 5 e una batteria da 5.000 mAh.

Tra poche settimane potremmo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo Motorola Razr Flex, dispositivo pieghevole dal formato wide. In precedenza, lo smartphone era apparso su Geekbench, facendo emergere le prime specifiche tecniche. Adesso, invece, sono stati mostrati diversi render che ci permettono di dare un'occhiata al design e alle possibili colorazioni in arrivo.

Il nuovo pieghevole di Motorola A quanto pare, l'azienda ha intenzione di puntare sul formato wide. I nuovi render permettono di osservare più da vicino il Motorola Razr Flex, che viene mostrato in due diverse colorazioni: PANTONE Dark Botanical Garden e PANTONE Coriander, rispettivamente verde e beige. Tra gli elementi che emergono dalle immagini troviamo un nuovo design per le griglie degli altoparlanti, posizionate lungo il bordo inferiore. Il Motorola Razr Flex nella colorazione PANTONE Dark Botanical Garden Anche l'alloggiamento della SIM sembra aver cambiato posizione: potrebbe infatti essere integrato nella parte anteriore dello smartphone, anziché trovarsi accanto alla porta USB-C sul retro. I pulsanti per la regolazione del volume sembrano inoltre essere separati, mentre sul lato opposto non si nota la presenza di un tasto dedicato alle funzionalità IA. Il Razr Flex nella colorazione PANTONE Coriander Naturalmente, trattandosi di render non ufficiali, alcuni dettagli potrebbero non essere del tutto accurati o subire modifiche prima del debutto. Il design complessivo, tuttavia, dovrebbe essere molto vicino a quello mostrato nelle immagini.