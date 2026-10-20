Motorola Razr Flex 27 sarà il nuovo pieghevole wide: svelate le prime specifiche

Il nuovo Motorola Razr Flex 27 , questo dovrebbe essere il suo nome, verrà presentato verso la metà di dicembre, secondo alcune indiscrezioni. Si tratta di un pieghevole dal formato wide , segno che Motorola vuole puntare anche su questa tipologia. Ebbene, il pieghevole è apparso su Geekbench, facendo emergere anche le prime specifiche tecniche. Non è ancora chiaro se il nome sarà definitivo o se si tratti soltanto di una denominazione provvisoria, quindi non si escludono eventuali cambiamenti.

Le caratteristiche del dispositivo

Il Razr Flex 27 è apparso su Geekbench, dove sono emersi alcuni dettagli sulle specifiche tecniche. Prima di tutto, il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5 e avrà 12 GB di RAM. Per quanto concerne il display, il pannello interno misurerà 6,92 pollici, mentre quello esterno 4,97 pollici. La batteria, invece, avrà una capacità di 5.000 mAh e supporterà la ricarica wireless da 25 W, mentre il dispositivo sarà certificato IP48 e IP49 per la resistenza ad acqua e polvere.

Il sistema operativo sarà chiaramente Android 17. Di seguito vi mostriamo alcune immagini trapelate in precedenza, specificando ovviamente che non sono ufficiali, ma ci permettono di dare un'occhiata al prodotto e al suo possibile design:

Su Geekbench, il dispositivo ha ottenuto 2.669 punti nel test single-core e 8.837 punti in quello multi-core, quindi risultati in linea con il processore. Per il momento non conosciamo il prezzo, ma è improbabile che sia particolarmente basso. Ci si potrebbe aspettare una cifra simile a quella degli altri pieghevoli, compresa indicativamente tra i 1.700 e i 1.900 euro.

Infine, il prodotto dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni PANTONE Dark Botanical Garden e PANTONE Coriander. Come anticipato, dovrebbe essere presentato tra un paio di mesi, quindi a dicembre.