Motorola Razr Flex 27 sarà il nuovo pieghevole wide: svelate le prime specifiche

Il nuovo Motorola Razr Flex 27, questo dovrebbe essere il suo nome, verrà presentato verso la metà di dicembre, secondo alcune indiscrezioni. Si tratta di un pieghevole dal formato wide, segno che Motorola vuole puntare anche su questa tipologia. Ebbene, il pieghevole è apparso su Geekbench, facendo emergere anche le prime specifiche tecniche. Non è ancora chiaro se il nome sarà definitivo o se si tratti soltanto di una denominazione provvisoria, quindi non si escludono eventuali cambiamenti.
Le caratteristiche del dispositivo
Il Razr Flex 27 è apparso su Geekbench, dove sono emersi alcuni dettagli sulle specifiche tecniche. Prima di tutto, il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5 e avrà 12 GB di RAM. Per quanto concerne il display, il pannello interno misurerà 6,92 pollici, mentre quello esterno 4,97 pollici. La batteria, invece, avrà una capacità di 5.000 mAh e supporterà la ricarica wireless da 25 W, mentre il dispositivo sarà certificato IP48 e IP49 per la resistenza ad acqua e polvere.
Il sistema operativo sarà chiaramente Android 17. Di seguito vi mostriamo alcune immagini trapelate in precedenza, specificando ovviamente che non sono ufficiali, ma ci permettono di dare un'occhiata al prodotto e al suo possibile design:
Su Geekbench, il dispositivo ha ottenuto 2.669 punti nel test single-core e 8.837 punti in quello multi-core, quindi risultati in linea con il processore. Per il momento non conosciamo il prezzo, ma è improbabile che sia particolarmente basso. Ci si potrebbe aspettare una cifra simile a quella degli altri pieghevoli, compresa indicativamente tra i 1.700 e i 1.900 euro.
Infine, il prodotto dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni PANTONE Dark Botanical Garden e PANTONE Coriander. Come anticipato, dovrebbe essere presentato tra un paio di mesi, quindi a dicembre.
Un formato sempre più apprezzato
I pieghevoli dal formato wide sono sempre più apprezzati perché offrono un'esperienza d'uso simile a quella di un tablet, mantenendo un design più compatto e adatto alle attività di tutti i giorni.
Questi dispositivi permettono di sfruttare al meglio il multitasking, la creatività e la navigazione web, senza rinunciare alla praticità di uno smartphone. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli. A voi piacerebbe provare un dispositivo di questo tipo?