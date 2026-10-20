La novità è visibile a 0:28 del video, dove appare una brevissima sequenza del gioco. Leggendo la scritta sottostante si può vedere che il copyright è di Sony: "Kena: Scars of Kosmora è un marchio registrato di Sony Interactive Entertainment LLC."

Dal breve video di presentazione del DualSense in edizione limitata dedicato alla cantante LISA , che sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, è emersa un'informazione interessante: Sony avrebbe acquisito la proprietà intellettuale di Kena: Scars of Kosmora .

Il video e il controller

Per il resto, PlayStation ha ampliato la collaborazione con LISA, cantante e figura di riferimento della cultura pop internazionale, presentando un controller wireless DualSense in edizione limitata e una nuova collezione di merchandising realizzata insieme all'artista. L'iniziativa segue la partecipazione di LISA alla campagna globale dedicata a PS5 dello scorso anno e punta a unire il mondo dei videogiochi con la musica e la moda, attraverso prodotti che riprendono lo stile personale della cantante.

Il DualSense - LISA Limited Edition si distingue per una combinazione cromatica Chroma Pearl, scelta dalla stessa artista, e per alcuni dettagli ispirati alla sua immagine. Sul touchpad trovano spazio i suoi occhi e la caratteristica frangia, accompagnati dalle stelle che contraddistinguono il suo stile e dalle lettere "LL", riferimento alla sua firma. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con LISA, che ha partecipato alla definizione degli elementi grafici per inserire riferimenti personali riconoscibili dai suoi fan.

Il controller sarà commercializzato in quantità limitate a partire dal 30 ottobre, con un prezzo consigliato di 84,99 euro. Le prenotazioni sono iniziate il 2 ottobre alle 10:00, ora locale, attraverso il negozio ufficiale PlayStation e i rivenditori aderenti. In Italia, così come nel Regno Unito, in Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, è possibile prenotarlo tramite il sito PlayStation dedicato all'hardware, fino a esaurimento delle scorte.

La collaborazione comprende anche una collezione di merchandising che va oltre il controller. Tra i prodotti figurano capi d'abbigliamento, cappelli, borse tote, portachiavi, adesivi e una custodia per il DualSense, tutti caratterizzati da elementi grafici ideati con il contributo dell'artista. La linea è suddivisa in due assortimenti distinti e sarà disponibile in quantità limitate negli Stati Uniti.