Mortal Shell II si aggiorna con Rotten Autumn: arrivano 15 nuovi dungeon e i Rotting Christ

Tra le aggiunte principali figurano 15 nuovi dungeon , che ampliano le possibilità di esplorazione e offrono ulteriori occasioni per affrontare le insidie del mondo di gioco. Arrivano anche dieci nuove pietre di Tar, alle quali si aggiungono varianti specifiche per le pecore, un elemento che introduce una componente più ironica all'interno dell'atmosfera cupa della produzione.

Il mondo di Mortal Shell II viene arricchito con Rotten Autumn , un aggiornamento gratuito che introduce una serie di novità pensate per ampliare l'esperienza di gioco e aggiungere contenuti a tema con la stagione corrente. Disponibile su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, l'update comprende nuove aree da esplorare, equipaggiamenti inediti, modifiche estetiche e miglioramenti tecnici, accompagnati da una serie di omaggi dedicati alla community.

Sakis Tolis dei Rotting Christ

L'aggiornamento interviene anche sul lato audiovisivo. Una delle novità più significative è la possibilità di ascoltare una colonna sonora alternativa realizzata da Sakis Tolis, musicista e cantante dei Rotting Christ, gruppo greco noto per la propria attività nell'ambito del metal estremo. La nuova selezione musicale offre un'ulteriore interpretazione sonora delle ambientazioni e dei combattimenti, in linea con le atmosfere oscure del gioco.

Un'altra aggiunta è la Modalità Foto, che consente ai giocatori di immortalare personaggi e scenari durante l'esplorazione. A questa si affiancano nuove impostazioni di illuminazione per la modalità notturna, che permettono di intervenire sulla resa visiva degli ambienti, e le impostazioni grafiche Estreme, pensate per ampliare le possibilità di configurazione tecnica.

Non mancano i contenuti dedicati alla personalizzazione. Rotten Autumn introduce nuove ombre per ciascun Carapace, un elmo a forma di zucca per l'Araldo e una skin resistente per il liuto, accompagnata da brani aggiuntivi da eseguire con lo strumento.

Tra le novità più particolari c'è inoltre il fantasma di un Carapace perduto, che infesta il territorio e offre ai giocatori alcuni suggerimenti non proprio chiarissimi. Come di consueto, l'aggiornamento comprende anche ulteriori miglioramenti e correzioni di bug, sebbene non siano stati specificati nel dettaglio tutti gli interventi effettuati.

Gli sviluppatori hanno infine ringraziato i giocatori per il sostegno ricevuto e anticipato che sono previsti altri contenuti. Il messaggio conclusivo mantiene un tono scherzoso, chiarendo che, contrariamente alle voci circolate, non esiste un dungeon dedicato alle pecore.