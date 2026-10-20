GTA 6 stimato a oltre 6 milioni di preordini digitali, per ricavi di quasi 600 milioni di dollari

Secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, GTA 6 ha già superato i 6 milioni di preordini digitali a livello globale al 13 ottobre, per un incasso di circa 594 milioni di dollari. Entrambi i dati sono al netto dei resi e non provengono da comunicazioni ufficiali di Rockstar Games o Take-Two, ma offrono comunque un'indicazione chiara della portata della domanda, visto anche che Sensor Tower è molto accurata nelle sue stime.

La ripartizione tra piattaforme è sbilanciata a favore di Sony, come prevedibile: PlayStation conta 4,51 milioni di preordini contro gli 1,57 milioni di Xbox, una divisione del 74% a 26%, che è poi quella del mercato hardware attuale, dove la console di Sony domina. Il quadro è simile sul fronte dei ricavi, con 441 milioni di dollari attribuiti a PlayStation e 153 milioni a Xbox.