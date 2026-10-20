GTA 6 stimato a oltre 6 milioni di preordini digitali, per ricavi di quasi 600 milioni di dollari

Secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, GTA 6 ha già superato i 6 milioni di preordini digitali a livello globale al 13 ottobre, per un incasso di circa 594 milioni di dollari. Entrambi i dati sono al netto dei resi e non provengono da comunicazioni ufficiali di Rockstar Games o Take-Two, ma offrono comunque un'indicazione chiara della portata della domanda, visto anche che Sensor Tower è molto accurata nelle sue stime.
La ripartizione tra piattaforme è sbilanciata a favore di Sony, come prevedibile: PlayStation conta 4,51 milioni di preordini contro gli 1,57 milioni di Xbox, una divisione del 74% a 26%, che è poi quella del mercato hardware attuale, dove la console di Sony domina. Il quadro è simile sul fronte dei ricavi, con 441 milioni di dollari attribuiti a PlayStation e 153 milioni a Xbox.
Il secondo dato diffuso da Sensor Tower riguarda il confronto storico. Negli Stati Uniti, i preordini digitali di GTA 6 risultano nettamente superiori a quelli di qualsiasi altro gioco degli ultimi sei anni, misurati in punti equivalenti del periodo che precede il lancio.
Il vantaggio è del 148% rispetto al migliore tra i titoli confrontati, Call of Duty: Modern Warfare II del 2022. Nel confronto compaiono anche Diablo IV, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Marvel's Wolverine, God of War Ragnarök, The Last of Us Parte II, Starfield e Ghost of Tsushima, tutti collocati ben al di sotto di Modern Warfare II, che a sua volta resta più vicino a loro di quanto non lo sia a GTA 6. Il grafico include inoltre una linea dedicata alla sola edizione premium da 100 dollari, che si mantiene anch'essa molto al di sopra di tutti gli altri giochi monitorati.
Il dato è per difetto
Esistono tuttavia alcuni limiti da considerare. Il dato riguarda soltanto i preordini digitali, mentre il confronto storico è circoscritto agli Stati Uniti. Nessuna delle due slide fornisce dati sui preordini fisici, e Sensor Tower precisa che l'affermazione sui sei anni vale solo per i giochi che monitora, che sono comunque, in genere, tra i più venduti.
Nonostante ciò, i dati suggeriscono che GTA 6 sia destinato a stabilire primati non solo nell'industria videoludica ma nell'intero settore dell'intrattenimento. Una precedente stima di Piper Sandler indica la possibilità di oltre 48 milioni di copie vendute nella settimana di lancio, un risultato che ne farebbe il più grande debutto di sempre in ambito entertainment e che gli consentirebbe di recuperare i costi di sviluppo e marketing nel giro di poche ore.