Lo sviluppo di GTA 6 ha richiesto un'attenzione particolare anche per alcuni dettagli apparentemente secondari, che testimoniano il livello di cura dedicato da Rockstar Games alle animazioni dei protagonisti. Tra questi figurano i movimenti di Jason e Lucia quando hanno entrambe le mani occupate da oggetti, una situazione che ha richiesto diversi mesi di lavoro per essere realizzata in maniera convincente.
Tante animazioni
A parlarne è Mike Jones, direttore dell'animazione di Rockstar Games, che in un'intervista concessa a GamesRadar+ ha spiegato quanto sia stato complesso gestire tutte le possibili interazioni dei personaggi con l'ambiente circostante. Se, per esempio, Jason e Lucia stanno mangiando un panino e contemporaneamente tengono in mano una bevanda, il sistema deve considerare questa condizione anche quando devono utilizzare il telefono, aprire una porta o interagire con altre persone.
"Abbiamo dedicato un enorme impegno ai dettagli, il che significa che ci sono gruppi di lavoro che si occupano di aspetti apparentemente banali, come il modo in cui i personaggi possono aprire una porta mentre trasportano delle bevande. Lucia potrebbe voltarsi e utilizzare il fianco per aprire una porta quando ha entrambe le mani occupate. Questo ha richiesto mesi di sviluppo, ma è importante", ha raccontato Jones.
Un lavoro enorme
La complessità del lavoro emerge ulteriormente da un successivo intervento del responsabile dell'animazione su Bluesky. Jones ha spiegato che Rockstar ha realizzato tre versioni per ogni interazione con gli oggetti: una quando entrambe le mani sono libere, una quando è disponibile soltanto la mano destra e un'altra quando è libera esclusivamente quella sinistra.
"È stato un enorme grattacapo, ma una volta che sapevamo che ogni interazione poteva gestire queste situazioni, anche la logica di gioco diventava molto più semplice", ha aggiunto. Alcune di queste animazioni vengono utilizzate occasionalmente anche quando Jason e Lucia si muovono accovacciati, aumentando ulteriormente il numero di situazioni da considerare.
Un altro esempio riguarda Lucia, che può trasportare una borsa sportiva piena di denaro sporco mentre affronta la polizia con un fucile a pompa normalmente utilizzabile con entrambe le mani. Anche in questo caso, gli sviluppatori hanno dovuto gestire correttamente movimenti e animazioni, compresa la ricarica dell'arma.
Si tratta di un lavoro di cui in pochi si accorgono durante una normale partita, ma che contribuisce alla coerenza delle animazioni e delle interazioni. Rockstar dimostra così quanto la cura dei dettagli possa estendersi anche a situazioni che molti giocatori potrebbero non notare, ma che concorrono a rendere più credibile il comportamento dei protagonisti. Chiaramente si possono realizzare così tante animazioni differenti soltanto se si dispone di un'enorme quantità di risorse per pagarle.