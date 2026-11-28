Lo sviluppo di GTA 6 ha richiesto un'attenzione particolare anche per alcuni dettagli apparentemente secondari, che testimoniano il livello di cura dedicato da Rockstar Games alle animazioni dei protagonisti. Tra questi figurano i movimenti di Jason e Lucia quando hanno entrambe le mani occupate da oggetti , una situazione che ha richiesto diversi mesi di lavoro per essere realizzata in maniera convincente.

Tante animazioni

A parlarne è Mike Jones, direttore dell'animazione di Rockstar Games, che in un'intervista concessa a GamesRadar+ ha spiegato quanto sia stato complesso gestire tutte le possibili interazioni dei personaggi con l'ambiente circostante. Se, per esempio, Jason e Lucia stanno mangiando un panino e contemporaneamente tengono in mano una bevanda, il sistema deve considerare questa condizione anche quando devono utilizzare il telefono, aprire una porta o interagire con altre persone.

"Abbiamo dedicato un enorme impegno ai dettagli, il che significa che ci sono gruppi di lavoro che si occupano di aspetti apparentemente banali, come il modo in cui i personaggi possono aprire una porta mentre trasportano delle bevande. Lucia potrebbe voltarsi e utilizzare il fianco per aprire una porta quando ha entrambe le mani occupate. Questo ha richiesto mesi di sviluppo, ma è importante", ha raccontato Jones.