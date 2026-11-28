The Eminence in Shadow: Phantom Echoes ha una data d'uscita ufficiale : il 13 maggio 2027. Uscirà per PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC. Quest'ultima versione sarà acquistabile su Steam ed Epic Games Store. Supporterà il doppiaggio inglese e giapponese, ma avrà i sottotitoli anche in italiano. L'annuncio è stato dato con la pubblicazione di un nuovo trailer, che mostra il gioco in un avanzato stato di sviluppo.

Il trailer

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes è un action roguelike in cui si combatte utilizzando diversi personaggi, ciascuno caratterizzato da abilità e stili di gioco specifici. La progressione si basa sulla combinazione di potenziamenti, equipaggiamento e capacità individuali, con oltre 50 tipologie di miglioramenti esclusivi dei personaggi da sfruttare durante le partite.

La storia ci porterà all'interno del misterioso Sanctuary, dove Alpha si mette sulle tracce di Shadow. Quando i due si ritrovano, però, Shadow decide di rivolgere la propria arma contro di lei. Da questo momento, la vicenda si sviluppa attorno alle ragioni del suo comportamento e ai segreti custoditi dal Sanctuary, mentre i membri di Shadow Garden cercano di capire cosa stia realmente accadendo. La modalità storia è interamente doppiata e approfondisce alcuni avvenimenti legati al film animato Lost Echoes, del quale anticipa e completa alcuni passaggi.

Oltre alla campagna principale, ci sono eventi secondari doppiati, una modalità Survival e altri contenuti aggiuntivi. Il sistema di combattimento permette di utilizzare diversi personaggi, alternando le loro caratteristiche e combinando gli oltre 50 potenziamenti disponibili con l'equipaggiamento condiviso tra i membri del gruppo, così da costruire configurazioni differenti in base alle situazioni affrontate.

Tra i personaggi giocabili figurano alcune delle componenti principali delle Seven Shadows. Alpha, primo membro di Shadow Garden, guida le indagini all'interno del Sanctuary insieme al supporto di Gamma ed Eta, cercando di comprendere le motivazioni di Shadow. Delta, quarta componente del gruppo, si distingue per la sua notevole capacità combattiva, ma il suo stile aggressivo e poco controllato tende a provocare danni anche al di fuori degli obiettivi. Epsilon, quinto membro delle Seven Shadows, sfrutta invece le proprie capacità magiche e si addentra nel Sanctuary per proseguire le indagini, nonostante la separazione dal resto della squadra. Zeta, sesta componente, è specializzata nelle operazioni clandestine e nella raccolta di informazioni: abituata a lavorare da sola, conduce le proprie ricerche all'interno della struttura facendo affidamento sulle sue capacità da spia.