La società di analisi sottolinea come il 75,7% delle vendite sia arrivato dalla versione PS5 , mentre Xbox Series X|S avrebbe contribuito con circa 13 milioni di copie, pari al 24,3% del totale. Secondo Alinea, la quota della piattaforma Microsoft sarebbe progressivamente diminuita nei giorni successivi al lancio, anche per effetto della maggiore diffusione della console Sony e dell'accordo di co-marketing che ha accompagnato la campagna promozionale del gioco.

Tanti giocatori hanno già superato le 50 ore di gioco

Le stime forniscono inoltre alcuni dati interessanti sul coinvolgimento della community. A soli sette giorni dall'uscita, quasi 7 milioni di giocatori avrebbero già superato le 50 ore di gioco, mentre circa 250.000 utenti sarebbero andati oltre le 100 ore trascorse a Leonida. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle vendite, gli Stati Uniti rappresenterebbero il mercato principale su PS5, con il 33,5% delle copie acquistate sulla piattaforma Sony.

Come riportato in una precedente notizia, i dati condivisi da Alinea Analytics indicano anche che il debutto di GTA 6 avrebbe avuto un impatto significativo sulle vendite di diversi titoli premium su PlayStation. Le stime indicano infatti che, nella settimana compresa fra il 19 e il 25 novembre, gli incassi generati da undici produzioni single player avrebbero registrato una flessione complessiva del 24%, a conferma di come l'attenzione del pubblico si sia concentrata quasi interamente sul nuovo capitolo della serie Rockstar Games.

Naturalmente si tratta di dati non ufficiali, elaborati attraverso i modelli statistici di Alinea Analytics e non confermati da Rockstar Games o Take-Two Interactive. Tuttavia, anche considerando il margine d'errore tipico di questo genere di analisi, i numeri dipingono il quadro di un successo commerciale senza precedenti, capace di continuare a crescere a distanza di una settimana dal lancio. Sarà interessante scoprire i numeri reali con il prossimo aggiornamento ufficiale da parte di Take-Two. L'ultimo risale al 20 novembre, quando la compagnia ha festeggiato il traguardo delle 32,5 milioni di copie vendute solo di preorder.