A una settimana dal debutto nei negozi, GTA 6 continua a macinare numeri impressionanti. Secondo le stime pubblicate da Alinea Analytics, il nuovo blockbuster di Rockstar Games avrebbe già totalizzato oltre 53 milioni di copie vendute in tutto il mondo, generando ricavi per circa 4,7 miliardi di dollari.
La società di analisi sottolinea come il 75,7% delle vendite sia arrivato dalla versione PS5, mentre Xbox Series X|S avrebbe contribuito con circa 13 milioni di copie, pari al 24,3% del totale. Secondo Alinea, la quota della piattaforma Microsoft sarebbe progressivamente diminuita nei giorni successivi al lancio, anche per effetto della maggiore diffusione della console Sony e dell'accordo di co-marketing che ha accompagnato la campagna promozionale del gioco.
Tanti giocatori hanno già superato le 50 ore di gioco
Le stime forniscono inoltre alcuni dati interessanti sul coinvolgimento della community. A soli sette giorni dall'uscita, quasi 7 milioni di giocatori avrebbero già superato le 50 ore di gioco, mentre circa 250.000 utenti sarebbero andati oltre le 100 ore trascorse a Leonida. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle vendite, gli Stati Uniti rappresenterebbero il mercato principale su PS5, con il 33,5% delle copie acquistate sulla piattaforma Sony.
Come riportato in una precedente notizia, i dati condivisi da Alinea Analytics indicano anche che il debutto di GTA 6 avrebbe avuto un impatto significativo sulle vendite di diversi titoli premium su PlayStation. Le stime indicano infatti che, nella settimana compresa fra il 19 e il 25 novembre, gli incassi generati da undici produzioni single player avrebbero registrato una flessione complessiva del 24%, a conferma di come l'attenzione del pubblico si sia concentrata quasi interamente sul nuovo capitolo della serie Rockstar Games.
Naturalmente si tratta di dati non ufficiali, elaborati attraverso i modelli statistici di Alinea Analytics e non confermati da Rockstar Games o Take-Two Interactive. Tuttavia, anche considerando il margine d'errore tipico di questo genere di analisi, i numeri dipingono il quadro di un successo commerciale senza precedenti, capace di continuare a crescere a distanza di una settimana dal lancio. Sarà interessante scoprire i numeri reali con il prossimo aggiornamento ufficiale da parte di Take-Two. L'ultimo risale al 20 novembre, quando la compagnia ha festeggiato il traguardo delle 32,5 milioni di copie vendute solo di preorder.