Emergono nuovi retroscena sullo sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic , celebre gioco di ruolo del 2003 realizzato da BioWare. A quanto pare, durante la produzione una parte del team dovette affrontare fino a cinque mesi di crunch, con turni di 12 ore al giorno e, in alcuni periodi, sette giorni su sette. La situazione era talmente pesante che anche alcuni sviluppatori non obbligati a recarsi in studio avevano iniziato a presentarsi volontariamente, per solidarietà nei confronti dei colleghi costretti a sostenere quei ritmi di lavoro.

Cinque mesi di lavoro intensivo

Le informazioni sono state riportate da John Winski, ex dipendente di BioWare dal 1996, nel corso di un'intervista con Pembridge TV (via GamesRadar). Come vi abbiamo anticipato in apertura, durante lo sviluppo di KOTOR il team dovette affrontare cinque mesi di forte pressione lavorativa. Inizialmente, gli sviluppatori lavoravano il martedì e il giovedì con turni di 12 ore, per poi passare a cinque giorni alla settimana. La situazione peggiorò ulteriormente quando il gruppo arrivò a lavorare sette giorni su sette, senza alcun giorno di riposo.

Si tratta chiaramente di ritmi estremamente pesanti, soprattutto considerando la durata delle giornate lavorative e l'assenza di pause settimanali. Winski ha ricostruito così quel periodo: "Credo che abbiamo lavorato cinque mesi a ritmi serrati. Abbiamo iniziato con il martedì e il giovedì, con giornate lavorative di 12 ore. Poi siamo passati a cinque giorni alla settimana, sempre con giornate da 12 ore". Ha poi aggiunto: "Il sabato... non so per quanto tempo abbiamo lavorato sette giorni su sette, con giornate da 12 ore."

Lo sviluppo del GDR di BioWare fu segnato da cinque mesi di ritmi lavorativi estenuanti

Secondo lui, in quel periodo si verificò anche un fenomeno che viene definito "crunch per solidarietà". Alcuni sviluppatori, pur non essendo obbligati a presentarsi in studio, avevano infatti iniziato a farlo spontaneamente, spinti dal senso di colpa nei confronti dei colleghi costretti a sostenere quei ritmi di lavoro.

"Tu non hai niente da fare, ma ci sono un sacco di altre persone che devono stare qui, quindi ci sarai anche tu. Il che non era il massimo, ma, ripensandoci, è come dire: 'Sto dando una mano a tutte quelle persone che hanno del lavoro da sbrigare'", ha raccontato Winski. "Perché non dovrei? E quando sei giovane, sei un po' spensierato e pensi: 'Beh, facciamolo e basta', e ha funzionato."