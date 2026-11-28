Emergono nuovi retroscena sullo sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic, celebre gioco di ruolo del 2003 realizzato da BioWare. A quanto pare, durante la produzione una parte del team dovette affrontare fino a cinque mesi di crunch, con turni di 12 ore al giorno e, in alcuni periodi, sette giorni su sette. La situazione era talmente pesante che anche alcuni sviluppatori non obbligati a recarsi in studio avevano iniziato a presentarsi volontariamente, per solidarietà nei confronti dei colleghi costretti a sostenere quei ritmi di lavoro.
Cinque mesi di lavoro intensivo
Le informazioni sono state riportate da John Winski, ex dipendente di BioWare dal 1996, nel corso di un'intervista con Pembridge TV (via GamesRadar). Come vi abbiamo anticipato in apertura, durante lo sviluppo di KOTOR il team dovette affrontare cinque mesi di forte pressione lavorativa. Inizialmente, gli sviluppatori lavoravano il martedì e il giovedì con turni di 12 ore, per poi passare a cinque giorni alla settimana. La situazione peggiorò ulteriormente quando il gruppo arrivò a lavorare sette giorni su sette, senza alcun giorno di riposo.
Si tratta chiaramente di ritmi estremamente pesanti, soprattutto considerando la durata delle giornate lavorative e l'assenza di pause settimanali. Winski ha ricostruito così quel periodo: "Credo che abbiamo lavorato cinque mesi a ritmi serrati. Abbiamo iniziato con il martedì e il giovedì, con giornate lavorative di 12 ore. Poi siamo passati a cinque giorni alla settimana, sempre con giornate da 12 ore". Ha poi aggiunto: "Il sabato... non so per quanto tempo abbiamo lavorato sette giorni su sette, con giornate da 12 ore."
Secondo lui, in quel periodo si verificò anche un fenomeno che viene definito "crunch per solidarietà". Alcuni sviluppatori, pur non essendo obbligati a presentarsi in studio, avevano infatti iniziato a farlo spontaneamente, spinti dal senso di colpa nei confronti dei colleghi costretti a sostenere quei ritmi di lavoro.
"Tu non hai niente da fare, ma ci sono un sacco di altre persone che devono stare qui, quindi ci sarai anche tu. Il che non era il massimo, ma, ripensandoci, è come dire: 'Sto dando una mano a tutte quelle persone che hanno del lavoro da sbrigare'", ha raccontato Winski. "Perché non dovrei? E quando sei giovane, sei un po' spensierato e pensi: 'Beh, facciamolo e basta', e ha funzionato."
Un problema ancora diffuso
Quello di BioWare non è un caso isolato: nel corso degli anni, anche altri studi hanno dovuto fare i conti con periodi di crunch particolarmente intensi. Basti pensare a Rockstar Games durante lo sviluppo di Red Dead Redemption 2, quando alcuni dipendenti hanno raccontato di aver lavorato fino a 80 ore a settimana. Si tratta, tuttavia, di testimonianze individuali, che non rappresentano necessariamente le condizioni dell'intero team.
Anche CD Projekt RED ha fatto ricorso al crunch in vista del lancio di Cyberpunk 2077, introducendo una settimana lavorativa di sei giorni. Non mancano poi testimonianze simili legate allo sviluppo di The Last of Us Parte II. Insomma, il crunch continua a rappresentare uno dei problemi più discussi e controversi dell'industria videoludica. Nonostante le difficoltà affrontate durante la produzione, Star Wars: Knights of the Old Republic è riuscito a conquistare milioni di giocatori, diventando uno dei giochi di ruolo più amati della storia. Resta però un po' di amarezza nel ripensare alle condizioni di lavoro affrontate da una parte del team e ai sacrifici che hanno accompagnato la realizzazione di un titolo così importante.