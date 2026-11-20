In una specie di operazione nostalgia, a questo punto, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere nuovamente presentato in occasione dei The Game Awards 2026, secondo alcune voci di corridoio alquanto insistenti.
Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma la questione rientra in una serie di indiscrezioni che vorrebbero una nuova presentazione in arrivo, culminate poi nel tweet che riportiamo qui sotto da parte dell'account "100% Star Wars", che appartiene a uno youtuber considerato generalmente attendibile per quanto riguarda le informazioni relative all'universo creato da George Lucas.
In effetti, considerando che il progetto sembra sia ancora vivo, i tempi potrebbero essere maturi per una sua nuova presentazione, visto quanto è passato dal primo teaser trailer pubblicato al PlayStation Showcase del 2021, addirittura.
Da lì in poi, il progetto ha attraversato un lunghissimo calvario, passando di mano da un team all'altro, da Aspyr e Saber e forse infine approdato a Mad Head Games, anche se non ci sono notizie certe sulla questione: tuttavia, Embracer ha continuato a ribadire che il progetto esiste ancora, dunque a un certo punto dovrà essere presentato nuovamente.
"Il remake di KOTOR, per quanto ne so, verrà probabilmente annunciato ai The Game Awards", si legge nel messaggio in questione, "Mi era stato detto che il programma era pianificato per i TGA e, da quanto mi risulta, questa data è ancora prevista".
Un palcoscenico ideale
Quello che è certo è che in effetti "lo scopriremo con certezza presto", come riferito anche dal leaker, considerando che i The Game Awards 2026 si terranno nella notte tra il 10 e l'11 dicembre.
Potrebbe dunque trattarsi di una delle principali novità ad arricchire la serata condotta da Geoff Keighley, considerando l'attesa che circonda il progetto.
Nel frattempo, abbiamo visto le nomination dei The Game Awards 2026, che vedono ovviamente GTA 6 largheggiare in numerose categorie, ma sarà comunque interessante vedere cosa emergerà durante la serata in questione.
Tra le novità annunciate, tra l'altro, dovrebbe esserci anche un approfondimento su Spyro: A Realm Beyond che verrà presentato in maniera più ampia durante l'evento.