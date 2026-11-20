In effetti, considerando che il progetto sembra sia ancora vivo, i tempi potrebbero essere maturi per una sua nuova presentazione, visto quanto è passato dal primo teaser trailer pubblicato al PlayStation Showcase del 2021 , addirittura.

Da lì in poi, il progetto ha attraversato un lunghissimo calvario, passando di mano da un team all'altro, da Aspyr e Saber e forse infine approdato a Mad Head Games, anche se non ci sono notizie certe sulla questione: tuttavia, Embracer ha continuato a ribadire che il progetto esiste ancora, dunque a un certo punto dovrà essere presentato nuovamente.



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"Il remake di KOTOR, per quanto ne so, verrà probabilmente annunciato ai The Game Awards", si legge nel messaggio in questione, "Mi era stato detto che il programma era pianificato per i TGA e, da quanto mi risulta, questa data è ancora prevista".