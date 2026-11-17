La corsa al Game of the Year vede sfidarsi sei produzioni molto diverse tra loro: 007 First Light, Control Resonant, GTA 6, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e il remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Di seguito trovate l'elenco completo delle candidature annunciate per i The Game Awards 2026.

Sul fronte dei publisher con più candidature è invece Nintendo a guidare la classifica con 12 nomination totali, davanti a Capcom con 11, Annapurna e PlayStation con 9 ciascuna, mentre Rockstar Games e Xbox seguono a quota 8.

Tra i grandi protagonisti dell'edizione di quest'anno spicca GTA 6 , che guida la classifica delle candidature con otto nomination complessive, incluse quelle per Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score & Music, Best Audio Design e Best Performance. Il nuovo kolossal di Rockstar Games condivide però il primato con altri due titoli particolarmente apprezzati: Control Resonant di Remedy Entertainment e Resident Evil Requiem di Capcom, anch'essi a quota otto candidature.

Sono state annunciate le nomination dei The Game Awards 2026 , con decine e decine di premi che verranno assegnati durante la cerimonia organizzata da Geoff Keighley ai videogiochi, gli studi e le figure più importanti del settore durante l'ultimo anno. Come da tradizione, i vincitori saranno determinati attraverso un sistema di voto misto che attribuisce il 90% del peso alla giuria internazionale e il restante 10% al voto del pubblico.

Una panoramica dei giochi protagonisti dei The Game Awards 2026

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione troviamo GTA 6, che guida la classifica con otto candidature. Il nuovo capitolo della serie Rockstar Games arriverà nei negozi il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta uno dei lanci più importanti della generazione attuale. Ambientato nello stato di Leonida, ispirato alla moderna Florida, e incentrato sulla coppia formata da Jason e Lucia e punta ancora una volta a ridefinire gli standard degli open world. Come era prevedibile il gioco è riuscito a imporsi in quasi tutte le categorie principali, incluso il Game of the Year.

A quota otto nomination troviamo anche Control Resonant, nuovo capitolo del Remedy Connected Universe. Il gioco introduce come protagonista Dylan Faden, fratello di Jesse, e racconta l'invasione di Manhattan da parte di una misteriosa forza proveniente da un'altra dimensione, affiancando alla consueta componente paranaturale un sistema di combattimento profondamente rinnovato. Se ve lo siete persi e volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Completa il podio dei giochi più nominati Resident Evil Requiem, anch'esso forte di otto candidature. Il nuovo capitolo della saga Capcom punta a unire l'impostazione classica della serie con l'approccio introdotto negli episodi dedicati a Ethan Winters, alternando momenti horror più tesi a sequenze maggiormente orientate all'azione. La campagna vede protagonisti l'agente dell'FBI Grace Ashcroft e il veterano Leon Kennedy, impegnati ad affrontare una nuova minaccia tra il ritorno di location iconiche come Raccoon City e ambientazioni completamente inedite.

Uno dei tanti boss di Phantom Blade Zero

Subito dietro si colloca Phantom Blade Zero con sette nomination. L'action dello studio cinese S-Game fin dall'annuncio ha attirato grande interesse grazie a combattimenti estremamente spettacolari, un'estetica ispirata alle arti marziali orientali e una direzione artistica ispirata. Ottime impressioni che si sono concretizzate in un titolo che si è rivelato effettivamente una produzione di altissimo livello, come spiegato nella nostra recensione.

Scendendo a quota cinque candidature troviamo The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, il grande ritorno dello storico capolavoro di Nintendo del 1998 che ha rivoluzionato il genere degli action adventure, da noi descritto come "la migliore versione del miglior gioco di sempre". Anche 007 First Light ha ottenuto cinque candidature, a riprova dell'ottimo lavoro svolto da IO Interactive per realizzare un'avventura incentrata su un'inedita versione giovane e alle prime armi dell'agente segreto. Più sorprendente la presenza di Big Walk, originale esperienza cooperativa sviluppata dagli autori di Untitled Goose Game e capace di affermarsi come una delle produzioni indipendenti più apprezzate dell'anno.

Hugh e Diana, i due protagonisti di Pragmata

Scendendo a tre candidature troviamo Ace Combat 8: Wings of Theve. Il nuovo episodio della storica serie Bandai Namco riporta in scena i combattimenti aerei che hanno reso celebre il franchise. A parimerito Pragmata, l'avventura fantascientifica di Capcom che, dopo anni di attesa e diversi rinvii, è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo tra le produzioni con un titolo che bilancia bene esplorazione e combattimenti, quest'ultimi particolarmente interessanti grazie al mix tra sparatutto e mini-giochi di hacking.

Tra i titoli che hanno raccolto due nomination figurano poi alcune produzioni particolarmente interessanti. The Blood of Dawnwalker, primo progetto di Rebel Wolves, lo studio fondato da ex sviluppatori di CD Projekt RED, punta a conquistare gli appassionati di giochi di ruolo con la sua ambientazione dark fantasy dominata dai vampiri. Forza Horizon 6 rappresenta invece l'ultima evoluzione della celebre serie racing open world di Playground Games, mentre Pokémon Pokopia con il suo ritmo rilassato da life-sim e meccaniche ben congegnate si è rivelato uno dei migliori spin-off di sempre della serie Game Freak.

Nello stesso gruppo troviamo anche Gears of War: E-Day, prequel che racconta il tragico Emergence Day e riporta la saga Xbox alle sue radici più oscure e drammatiche. Chiudono la lista due titoli che dimostrano una longevità straordinaria: No Man's Sky e The Witcher 3: Wild Hunt, ancora protagonisti a distanza di anni dal lancio grazie al costante supporto degli sviluppatori e a una community che continua a premiarne la qualità.