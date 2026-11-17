Sono state annunciate le nomination dei The Game Awards 2026, con decine e decine di premi che verranno assegnati durante la cerimonia organizzata da Geoff Keighley ai videogiochi, gli studi e le figure più importanti del settore durante l'ultimo anno. Come da tradizione, i vincitori saranno determinati attraverso un sistema di voto misto che attribuisce il 90% del peso alla giuria internazionale e il restante 10% al voto del pubblico.
Tra i grandi protagonisti dell'edizione di quest'anno spicca GTA 6, che guida la classifica delle candidature con otto nomination complessive, incluse quelle per Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score & Music, Best Audio Design e Best Performance. Il nuovo kolossal di Rockstar Games condivide però il primato con altri due titoli particolarmente apprezzati: Control Resonant di Remedy Entertainment e Resident Evil Requiem di Capcom, anch'essi a quota otto candidature.
Sul fronte dei publisher con più candidature è invece Nintendo a guidare la classifica con 12 nomination totali, davanti a Capcom con 11, Annapurna e PlayStation con 9 ciascuna, mentre Rockstar Games e Xbox seguono a quota 8.
La corsa al Game of the Year vede sfidarsi sei produzioni molto diverse tra loro: 007 First Light, Control Resonant, GTA 6, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e il remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Di seguito trovate l'elenco completo delle candidature annunciate per i The Game Awards 2026.
Tutte le nomination dei The Game Awards 2026
Game of the Year
- 007 First Light (IO Interactive)
- Control Resonant (Remedy/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Phantom Blade Zero (S-GAME)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)
Best Game Direction
- Control Resonant (Remedy/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Phantom Blade Zero (S-GAME)
- Pragmata (Capcom)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
Best Narrative
- 007 First Light (IO Interactive)
- Control Resonant (Remedy Entertainment/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- The Blood of Dawnwalker (Rebel Wolves/Bandai Namco)
Best Art Direction
- Control Resonant (Remedy/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Mouse: P.I. For Hire (Fumi/PlaySide)
- Phantom Blade Zero (S-GAME)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)
Best Score & Music, Leveled up by Spotify
- Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Mixtape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)
- Phantom Blade Zero (S-GAME)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)
Best Audio Design
- Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)
- Control Resonant (Remedy/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- Star Wars: Galactic Racer (Fuse Games/Secret Mode)
Best Performance
- Angela Sant'Albano, Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre, Marvel's Wolverine
- Manni L. Perez, Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson, 007 First Light
- Rahul Kohli, Saros
Games for Impact
- Big Walk (House House/Panic)
- Cairn (The Game Bakers)
- Forever Ago (Third Shift/Annapurna)
- Life is Strange: Reunion (Deck Nine/Square Enix)
- lily's world XD (SonderingEmily/Kwalee)
- Mixtape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)
Best Ongoing
- Arc Raiders (Embark Studios)
- Final Fantasy XIV (Square Enix)
- Fortnite (Epic Games)
- No Man's Sky (Hello Games)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red)
Best Community Support
- Crimson Desert (Pearl Abyss)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studio/Sony Interactive)
- No Man's Sky (Hello Games)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red)
- Warframe (Digital Extremes)
Best Independent Game
- Big Walk (House House/Panic)
- Cairn (The Game Bakers)
- Denshattack! (Undercoders/Fireshine Games)
- Mewgenics (Edmund McMillen and Tyler Glaiel)
- Mina the Hollower (Yacht Club Games)
Best Debut Indie
- Dressmaker (Cozy Lives/Free Lives)
- Esoteric Ebb (Christoffer Bodegård/Raw Fury)
- Orbitals (Shapefarm/Kepler)
- Replaced (Sad Cat Studios/Thunderful)
- Silver Pines (Wych Elm/Team17)
Best Mobile Game
- Arknights: Endfield (Hypergryph/GRYPHLINE)
- Monster Hunter Outlanders (TiMi Studio Group/Level Infinite)
- Neverness to Everness (Hotta Studio/Perfect World Games)
- Pokémon Champions (The Pokémon Works/The Pokémon Company)
- Where Winds Meet (Everstone Studio/NetEase Games)
Best VR/AR Game
- Forefront (Triangle Factory)
- Into the Radius 2 (CM Immersive)
- Little Nightmares VR: Altered Echoes (ICONIK/Bandai Namco)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City (Cortopia Studios/Beyond Frames)
- Thief VR: Legacy of Shadow (Maze Theory/Vertigo Games)
Best Action Game
- Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)
- Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)
- Onimusha: Way of the Sword (Capcom)
- Phantom Blade Zero (S-GAME)
- Saros (Housemarque/Sony Interactive)
Best Action/Adventure
- 007 First Light (IO Interactive)
- Control Resonant (Remedy/Annapurna)
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
- Pragmata (Capcom)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)
Best RPG
- Final Fantasy Resonance (Lancarse/Square Enix)
- Fire Emblem Fortune's Weave (Intelligent Systems/Nintendo)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)
- The Blood of Dawnwalker (Rebel Wolves/Bandai Namco)
- Trails in the Sky 2nd Chapter (Nihon Falcom/GungHo)
Best Fighting Game
- 2XKO (Riot Games)
- Avatar Legends: The Fighting Game (Gameplay Group/Paramount Games)
- Invincible VS (Quarter Up/Skybound Games)
- Marvel Tōkon: Fighting Souls (ARC System Works/Sony Interactive)
- My Hero Academia: All's Justice (Byking/Bandai Namco)
Best Family Game
- Big Walk (House House/Panic)
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (TT Games/Warner Bros. Games)
- Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)
- Pokémon Pokopia (Game Freak/Omega Force/Nintendo)
- Yoshi and the Mysterious Book (Good-Feel/Nintendo)
Best Sim/Strategy
- Mewgenics (Edmund McMillen and Tyler Glaiel)
- Planet Zoo 2 (Frontier Developments)
- Pokémon Pokopia (Game Freak/Omega Force/Nintendo)
- Slay the Spire 2 (Mega Crit)
- Star Wars Zero Company (Bit Reactor/Electronic Arts)
Best Sports/Racing
- EA Sports FC 27 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)
- Forza Horizon 6 (Playground Games/Xbox Game Studios)
- Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)
- Screamer (Milestone)
- Star Wars: Galactic Racer (Fuse Games/Secret Mode)
Best Multiplayer
- Big Walk (House House/Panic)
- Call of Duty: Modern Warfare 4 (Infinity Ward/Activision)
- Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)
- Marathon (Bungie/Sony Interactive)
- Meccha Chameleon (Lemorion_1224)
- Orbitals (Shapefarm/Kepler)
Best Adaptation
- Cyberpunk: Edgerunners 2 (Studio Trigger/CD Projekt Red/Netflix)
- Fallout (Season 2) (Kilter Films/Bethesda/Amazon MGM Studios)
- Mortal Kombat II (New Line Cinema/Atomic Monster/Warner Bros. Pictures)
- The Super Mario Galaxy Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)
- Resident Evil (Constantin/PlayStation Productions/Columbia Pictures)
Most Anticipated Game
- Fable (Playground Games/Xbox Game Studios)
- Final Fantasy VII Revelation (Square Enix)
- God of War Laufey (Sony Santa Monica/Sony Interactive)
- Resident Evil Veronica (Capcom)
- The Witcher 4 (CD Projekt Red)
Innovation in Accessibility
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (Ubisoft Singapore/Ubisoft)
- Forza Horizon 6 (Playground Games/Xbox Game Studios)
- Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)
- Marvel's Wolverine (Insomniac/Sony Interactive)
- Rhythm Heaven Groove (Nintendo)
Best Esports Game
- Counter-Strike 2 (Valve)
- DOTA 2 (Valve)
- League of Legends (Riot Games)
- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
- Valorant (Riot Games)
Best Esports Athlete
- Chovy - Gen.G
- Donk - Team Spirit
- Erde - LOUD
- Yatoro - Team Spirit
- ZywOo - Team Vitality
Best Esports Team
- Gen.G - League of Legends
- LOUD - Valorant
- Team Falcons - Counter-Strike 2
- Team Falcons - Rocket League
- Team Spirit - DOTA 2
- Team Vitality - Counter-Strike 2
Content Creator of the Year
- CDawg
- Cellbit
- iShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Best User Creation
- A Dream of Silence: Revamped (lizardphunk per Baldur's Gate 3)
- Create Aeronautics (Simulated Team per Minecraft)
- Nopixel V (Nopixel Studios per Grand Theft Auto Online)
- Star Wars Droid Tycoon (FOAD per Fortnite)
- TTK Testing (Sable Digital per Roblox)
Una panoramica dei giochi protagonisti dei The Game Awards 2026
Tra i protagonisti assoluti di questa edizione troviamo GTA 6, che guida la classifica con otto candidature. Il nuovo capitolo della serie Rockstar Games arriverà nei negozi il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta uno dei lanci più importanti della generazione attuale. Ambientato nello stato di Leonida, ispirato alla moderna Florida, e incentrato sulla coppia formata da Jason e Lucia e punta ancora una volta a ridefinire gli standard degli open world. Come era prevedibile il gioco è riuscito a imporsi in quasi tutte le categorie principali, incluso il Game of the Year.
A quota otto nomination troviamo anche Control Resonant, nuovo capitolo del Remedy Connected Universe. Il gioco introduce come protagonista Dylan Faden, fratello di Jesse, e racconta l'invasione di Manhattan da parte di una misteriosa forza proveniente da un'altra dimensione, affiancando alla consueta componente paranaturale un sistema di combattimento profondamente rinnovato. Se ve lo siete persi e volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.
Completa il podio dei giochi più nominati Resident Evil Requiem, anch'esso forte di otto candidature. Il nuovo capitolo della saga Capcom punta a unire l'impostazione classica della serie con l'approccio introdotto negli episodi dedicati a Ethan Winters, alternando momenti horror più tesi a sequenze maggiormente orientate all'azione. La campagna vede protagonisti l'agente dell'FBI Grace Ashcroft e il veterano Leon Kennedy, impegnati ad affrontare una nuova minaccia tra il ritorno di location iconiche come Raccoon City e ambientazioni completamente inedite.
Subito dietro si colloca Phantom Blade Zero con sette nomination. L'action dello studio cinese S-Game fin dall'annuncio ha attirato grande interesse grazie a combattimenti estremamente spettacolari, un'estetica ispirata alle arti marziali orientali e una direzione artistica ispirata. Ottime impressioni che si sono concretizzate in un titolo che si è rivelato effettivamente una produzione di altissimo livello, come spiegato nella nostra recensione.
Scendendo a quota cinque candidature troviamo The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, il grande ritorno dello storico capolavoro di Nintendo del 1998 che ha rivoluzionato il genere degli action adventure, da noi descritto come "la migliore versione del miglior gioco di sempre". Anche 007 First Light ha ottenuto cinque candidature, a riprova dell'ottimo lavoro svolto da IO Interactive per realizzare un'avventura incentrata su un'inedita versione giovane e alle prime armi dell'agente segreto. Più sorprendente la presenza di Big Walk, originale esperienza cooperativa sviluppata dagli autori di Untitled Goose Game e capace di affermarsi come una delle produzioni indipendenti più apprezzate dell'anno.
Scendendo a tre candidature troviamo Ace Combat 8: Wings of Theve. Il nuovo episodio della storica serie Bandai Namco riporta in scena i combattimenti aerei che hanno reso celebre il franchise. A parimerito Pragmata, l'avventura fantascientifica di Capcom che, dopo anni di attesa e diversi rinvii, è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo tra le produzioni con un titolo che bilancia bene esplorazione e combattimenti, quest'ultimi particolarmente interessanti grazie al mix tra sparatutto e mini-giochi di hacking.
Tra i titoli che hanno raccolto due nomination figurano poi alcune produzioni particolarmente interessanti. The Blood of Dawnwalker, primo progetto di Rebel Wolves, lo studio fondato da ex sviluppatori di CD Projekt RED, punta a conquistare gli appassionati di giochi di ruolo con la sua ambientazione dark fantasy dominata dai vampiri. Forza Horizon 6 rappresenta invece l'ultima evoluzione della celebre serie racing open world di Playground Games, mentre Pokémon Pokopia con il suo ritmo rilassato da life-sim e meccaniche ben congegnate si è rivelato uno dei migliori spin-off di sempre della serie Game Freak.
Nello stesso gruppo troviamo anche Gears of War: E-Day, prequel che racconta il tragico Emergence Day e riporta la saga Xbox alle sue radici più oscure e drammatiche. Chiudono la lista due titoli che dimostrano una longevità straordinaria: No Man's Sky e The Witcher 3: Wild Hunt, ancora protagonisti a distanza di anni dal lancio grazie al costante supporto degli sviluppatori e a una community che continua a premiarne la qualità.
Seguite con noi le premiazioni e gli annunci dei The Game Awards 2026
Per scoprire quali saranno i vincitori dei The Game Awards 2026 bisognerà attendere ancora qualche settimana. La cerimonia condotta da Geoff Keighley andrà in scena il 10 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta sulle principali piattaforme di streaming. Per il pubblico italiano, l'appuntamento cadrà nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, con l'inizio dello show fissato alle 01:30 italiane.
Al di là dell'assegnazione dei premi, però, i The Game Awards sono ormai diventati uno degli eventi più importanti dell'anno anche per la quantità di annunci che lo accompagnano. Come da tradizione, ci aspettiamo decine di trailer, nuove sequenze di gameplay e aggiornamenti dedicati ad alcuni dei giochi più attesi del 2027, senza contare gli inevitabili reveal di progetti ancora inediti che potrebbero riservare più di una sorpresa agli appassionati.
Come ogni anno, seguiremo l'evento in diretta, sia sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove la nostra redazione sarà in prima linea per commentare commenteremo premi, annunci e sorprese insieme alla community, sia sulle pagine del nostro sito, con notizie, approfondimenti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla serata più importante dell'anno per l'industria videoludica.