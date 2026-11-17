Australia Did It: End-of-the-World Railway Defense Business è finalmente arrivato su Steam. Il gioco, il cui debutto era inizialmente previsto per il 10 novembre, ha subito un ritardo imprevisto a causa delle procedure di revisione e approvazione della versione di lancio da parte della piattaforma di Valve, che lo ha costretto a un posizionamento pericolosamente vicino a GTA 6 .

Le difficoltà del lancio

Gli sviluppatori hanno comunicato la disponibilità del titolo attraverso un messaggio rivolto alla community, nel quale hanno raccontato le difficoltà incontrate durante la settimana del debutto. "Dopo un rinvio inaspettato, alcune complicazioni logistiche e un'attesa decisamente più lunga di quanto chiunque avesse previsto, siamo incredibilmente felici di poter finalmente dire che il treno ha lasciato la stazione!", si legge nell'annuncio.

Come già riportato, il rinvio non è stato dovuto a problemi specifici dello sviluppo del gioco, ma alla necessità di attendere che Steam completasse le verifiche sulla versione destinata alla pubblicazione. Una situazione che ha costretto il team a modificare i propri programmi, lasciando in sospeso i giocatori che aspettavano di poter acquistare il titolo nella data originariamente comunicata.

Il team di sviluppo ha voluto ringraziare gli utenti per la pazienza dimostrata durante l'attesa, sottolineando quanto siano stati importanti i messaggi di sostegno, la comprensione e l'interesse manifestato dalla community nonostante gli inconvenienti.