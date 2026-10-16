Il nuovo titolo di Australia Did It è lungo e strano, ma è stato votato dalla comunità

Australia Did It: End-of-the-World Railway Defense Business arriverà il 10 novembre. L'annuncio della data d'uscita è stato dato dagli sviluppatori insieme a un'altra novità: il titolo completo del gioco, scelto direttamente dalla community attraverso una votazione.

Il team ricorda infatti che era stato Rami Ismail, co-creatore di Nuclear Throne, a chiedere ai giocatori di aiutarlo a trovare un nuovo nome per il progetto. A prevalere è stata la formula più lunga, che gli autori hanno adottato con una certa ironia: sì, quello è davvero il nome completo, e sì, molti utenti lo hanno votato. Il team ringrazia tutti i partecipanti e, con lo stesso tono scherzoso, parla di "nuovo nome, stesse discutibili condizioni di lavoro", in linea con l'atmosfera da azienda dal comportamento dubbio che accompagna la comunicazione del gioco.