GTA 6 non è ancora "finito": Rockstar continua a modificare il gioco a ridosso dell'uscita

L'approdo sul mercato di Grand Theft Auto VI potrebbe concretizzarsi a novembre, ma questo non significa affatto che i lavori sul titolo siano giunti a una conclusione definitiva.
Nelle produzioni videoludiche di proporzioni titaniche, infatti, un'opera non è mai realmente "finita": i giochi vengono pubblicati e successivamente perfezionati in tempo reale attraverso il supporto continuo. Una realtà che Rockstar Games non ha timore di ammettere apertamente, confermando come modifiche e ritocchi siano tuttora in pieno svolgimento sull'attesissimo blockbuster.
Il report di Jason Schreier: la vera ragione dietro i ritardi
A fare luce sullo stato dei lavori è stato il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, autore di un approfondimento dedicato al lancio del gioco. In un video pubblicato su YouTube per sviscerare i dettagli della sua inchiesta, Schreier ha spiegato che, in base a quanto riferito direttamente dai vertici dello studio, non ci sono mai state cause catastrofiche o anomalie particolari dietro i vari rinvii del progetto.
La spiegazione è molto più lineare: il titolo semplicemente non era ancora pronto. I molteplici elementi che compongono il gigantesco mosaico dell'open world faticavano ad amalgamarsi secondo gli standard prefissati dal team, rendendo necessario più tempo per far convergere ogni singolo tassello nella giusta direzione.
Le parole di Phil Hooker e la prassi delle patch correttive
A supporto di questa visione, il giornalista cita direttamente le parole di Phil Hooker, director of technology presso Rockstar Games, il quale descrive un processo creativo costantemente aperto: "Il gioco non è mai completamente assestato. Non abbiamo mai un progetto rigido e immutabile: perfino nel corso degli ultimi mesi abbiamo continuato a cambiare e riadattare elementi."
Per quanto l'idea di apportare variazioni a ridosso del debutto possa sembrare drastica all'esterno, si tratta di una prassi assolutamente normale e consolidata all'interno dell'industria videoludica, persino al di fuori di produzioni eccezionali come quelle a marchio Grand Theft Auto. Gli sviluppatori continuano a rifinire il codice, bilanciare i sistemi e correggere criticità fino al giorno del lancio - e subito dopo con le consuete Day One patch -, accompagnando l'uscita del titolo con interventi mirati a garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori.
Ricordiamo infine che GTA 5 è uno dei giochi che lasceranno il catalogo di PS Plus Extra, poco prima dell'arrivo di GTA 6.