GTA 6 non è ancora "finito": Rockstar continua a modificare il gioco a ridosso dell'uscita

Un report di Jason Schreier e le dichiarazioni del director of technology Phil Hooker svelano i retroscena dietro lo sviluppo e i rinvii del kolossal: le produzioni di questa portata non smettono mai di evolversi.

L'approdo sul mercato di Grand Theft Auto VI potrebbe concretizzarsi a novembre, ma questo non significa affatto che i lavori sul titolo siano giunti a una conclusione definitiva. Nelle produzioni videoludiche di proporzioni titaniche, infatti, un'opera non è mai realmente "finita": i giochi vengono pubblicati e successivamente perfezionati in tempo reale attraverso il supporto continuo. Una realtà che Rockstar Games non ha timore di ammettere apertamente, confermando come modifiche e ritocchi siano tuttora in pieno svolgimento sull'attesissimo blockbuster.

Il report di Jason Schreier: la vera ragione dietro i ritardi A fare luce sullo stato dei lavori è stato il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, autore di un approfondimento dedicato al lancio del gioco. In un video pubblicato su YouTube per sviscerare i dettagli della sua inchiesta, Schreier ha spiegato che, in base a quanto riferito direttamente dai vertici dello studio, non ci sono mai state cause catastrofiche o anomalie particolari dietro i vari rinvii del progetto. La spiegazione è molto più lineare: il titolo semplicemente non era ancora pronto. I molteplici elementi che compongono il gigantesco mosaico dell'open world faticavano ad amalgamarsi secondo gli standard prefissati dal team, rendendo necessario più tempo per far convergere ogni singolo tassello nella giusta direzione.