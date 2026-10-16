GTA 6 invade le strade di Miami: supercar modificate e volanti della polizia sfilano nella vita reale
Rockstar Games dà il via a una spettacolare campagna promozionale: un convoglio di vetture con targhe di Leonida porta nel mondo reale la Lamborghini del VCPD, la Progen Emerus e altri veicoli iconici del gioco.
I preparativi per l'uscita di Grand Theft Auto VI entrano nel vivo e Rockstar Games ha deciso di rompere i confini tra videogioco e realtà con una massiccia operazione promozionale per le strade di Miami. La celebre "Magic City" - metropoli che ha ispirato l'iconica ambientazione di Vice City - ha fatto da palcoscenico a un corteo di veicoli reali completamente personalizzati per replicare le loro controparti virtuali.
Dalla Lamborghini del VCPD alla Progen Emerus: sfilano i bolidi di Leonida
Le auto coinvolte nella parata hanno attraversato la città in una formazione compatta, attirando la curiosità di passanti e appassionati grazie a un dettaglio inconfondibile: tutte montavano targhe ufficiali dello stato di Leonida, la versione fittizia della Florida nella quale saranno ambientate le vicende di GTA 6.
A guidare il convoglio spiccava una vettura d'eccezione delle forze dell'ordine: una Lamborghini allestita nei minimi dettagli con la livrea della polizia locale, il VCPD (Vice City Police Department). Accanto alla volante sfrecciava anche una McLaren, modificata ad hoc per ricalcare le forme della Progen Emerus.
Il parco auto allestito per l'evento comprendeva inoltre versioni in carne e ossa di altri storici modelli del franchise:
- La sportiva Cheetah;
- La moderna Coquette D10;
- La supercar Tempesta;
- La classica decappottabile Manana.
Un allestimento su larga scala che testimonia un investimento promozionale imponente per la divisione marketing della casa madre.
Reazioni e commenti sui social: una promozione oltre i confini del cinema
Le riprese delle vetture in sfilata hanno fatto immediatamente il giro delle piattaforme social, con particolare risonanza su Twitter, dove il gradimento della community è stato pressoché unanime di fronte alla spettacolarità e all'originalità dell'iniziativa.
Tra i commenti più emblematici condivisi dagli utenti non sono mancati gli apprezzamenti per la volante sportiva: "Quella Huracán della polizia di Vice City è pazzesca!". Un altro utente ha invece sottolineato divertito l'incredibile connubio tra la città e l'universo del gioco: "Miami è un posto davvero assurdo, al punto da trasformare il lancio di un gioco in una festa per tutta la città come se per loro fosse un normalissimo martedì."
Il livello qualitativo e l'audacia di questa trovata pubblicitaria confermano la volontà di Rockstar Games di alzare ulteriormente l'asticella del settore, superando per impatto visivo e risonanza mediatica non soltanto le consuete manovre degli studi tripla A, ma anche le campagne di lancio dei più grandi colossal cinematografici degli ultimi anni.
In conclusione, vi segnaliamo che l'edizione scatolata di GTA 6 non avrà il disco, ma potrebbe avere un extra fisico interessante.