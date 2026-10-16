GTA 6 invade le strade di Miami: supercar modificate e volanti della polizia sfilano nella vita reale

I preparativi per l'uscita di Grand Theft Auto VI entrano nel vivo e Rockstar Games ha deciso di rompere i confini tra videogioco e realtà con una massiccia operazione promozionale per le strade di Miami. La celebre "Magic City" - metropoli che ha ispirato l'iconica ambientazione di Vice City - ha fatto da palcoscenico a un corteo di veicoli reali completamente personalizzati per replicare le loro controparti virtuali.