GCC Pokémon Pocket annuncia una serie di cambiamenti: ridotta la frequenza di uscita di nuove espansioni

In vista del secondo anniversario di GCC Pokémon Pocket, il team di sviluppo ha pubblicato una lunga lettera aperta ai giocatori per presentare le novità in arrivo con degli aggiornamenti previsti per la fine di ottobre. Tra tutte, ce n'è una che farà probabilmente felice gran parte della community: il ritmo di pubblicazione delle nuove espansioni verrà rallentato.

Come forse saprete, fin dal lancio, GCC Pokémon Pocket ha accolto nuove buste di espansione a intervalli di circa quattro settimane. Una cadenza che ha garantito un flusso costante di nuove carte e contenuti, ma che nel tempo ha sollevato anche numerose critiche da parte dei giocatori più assidui, dato che l'elevato numero di carte introdotte con ogni espansione della serie B rende difficile completare le collezioni prima dell'arrivo del set successivo. Per questo motivo, a partire dalla nuova serie, l'intervallo tra una espansione e l'altra passerà da circa quattro a circa sei settimane.

L'obiettivo è permettere ai giocatori di ampliare la propria raccolta con maggiore tranquillità e senza la sensazione di essere costantemente in ritardo rispetto alle nuove uscite. Per compensare l'intervallo più lungo tra le espansioni, gli sviluppatori hanno promesso più missioni, eventi e attività dedicate sia alla raccolta di carte sia alle lotte, così da mantenere vivo l'interesse della community durante le sei settimane che separeranno una busta dall'altra.