GCC Pokémon Pocket annuncia una serie di cambiamenti: ridotta la frequenza di uscita di nuove espansioni

In vista del secondo anniversario di GCC Pokémon Pocket, il team di sviluppo ha pubblicato una lunga lettera aperta ai giocatori per presentare le novità in arrivo con degli aggiornamenti previsti per la fine di ottobre. Tra tutte, ce n'è una che farà probabilmente felice gran parte della community: il ritmo di pubblicazione delle nuove espansioni verrà rallentato.
Come forse saprete, fin dal lancio, GCC Pokémon Pocket ha accolto nuove buste di espansione a intervalli di circa quattro settimane. Una cadenza che ha garantito un flusso costante di nuove carte e contenuti, ma che nel tempo ha sollevato anche numerose critiche da parte dei giocatori più assidui, dato che l'elevato numero di carte introdotte con ogni espansione della serie B rende difficile completare le collezioni prima dell'arrivo del set successivo. Per questo motivo, a partire dalla nuova serie, l'intervallo tra una espansione e l'altra passerà da circa quattro a circa sei settimane.
L'obiettivo è permettere ai giocatori di ampliare la propria raccolta con maggiore tranquillità e senza la sensazione di essere costantemente in ritardo rispetto alle nuove uscite. Per compensare l'intervallo più lungo tra le espansioni, gli sviluppatori hanno promesso più missioni, eventi e attività dedicate sia alla raccolta di carte sia alle lotte, così da mantenere vivo l'interesse della community durante le sei settimane che separeranno una busta dall'altra.
Le altre novità in arrivo: carte immersive, lotte speciali e miglioramenti alle funzioni social
L'aggiornamento introdurrà anche numerose novità per i collezionisti. Debutteranno nuove missioni che permetteranno di ottenere carte immersive esclusive completando specifiche collezioni, affiancandosi a quelle già ottenibili tramite le normali buste.
Arriverà inoltre la nuova "Busta speciale: Primi Amici", dedicata ai primi Pokémon compagni d'avventura delle nove regioni viste finora nella serie principale. Queste buste utilizzeranno una speciale energia separata da quella tradizionale, in grado di ricaricarsi una volta a settimana.
Sul fronte delle lotte farà il suo debutto la funzione "Mazzi altrui", che consentirà di consultare le liste più popolari utilizzate dalla community e dai propri amici, copiandole automaticamente utilizzando le carte presenti nella propria collezione. Importanti cambiamenti riguarderanno anche i mazzi a nolo. Attualmente soggetti a varie limitazioni, diventeranno utilizzabili senza restrizioni e potranno essere impiegati anche nelle lotte VS, permettendo ai giocatori di provare più facilmente nuove strategie e carte.
Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato eventi a tempo con regole speciali e limitazioni sulle carte utilizzabili, pensati per offrire modalità di gioco alternative e incentivare l'uso di mazzi meno convenzionali. Infine, verranno migliorate le funzioni dedicate agli scambi e ai regali di carte. Sarà ad esempio possibile verificare immediatamente quali carte mancano ancora nel Cardex dell'altro giocatore o quali sono presenti nella sua lista dei desideri, rendendo molto più semplice trovare lo scambio perfetto.