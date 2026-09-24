GCC Pokémon Pocket annuncia l’espansione Busta Deluxe Mega con un trailer

Il trailer pubblicato con l'annuncio mostra una selezione di carte provenienti da espansioni precedenti, tra cui Miraidon-ex, Meowscarada-ex, Greninja-ex, Vaporeon-ex, Mega Rayquaza-ex, Mega Gengar-ex, Mega Lopunny-ex, Mega Blaziken-ex, Mega Diancie-ex e Ogerpon Maschera Turchese-ex. La Busta Deluxe Mega includerà inoltre Mega Altaria-ex, Mega Venusaur-ex, Mega Gardevoir-ex, Mega Lucario-ex e Mega Charizard X-ex con illustrazioni speciali dedicate.

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato la prossima espansione in arrivo: Busta Deluxe Mega , disponibile dalle 02:00 italiane del 30 settembre . Questa nuova serie permetterà ai giocatori di ottenere con maggiore facilità carte potenti: ogni busta contiene quattro carte, e almeno una sarà garantita come Pokémon-ex.

Le novità e gli eventi in arrivo

Oltre alla nuova espansione, verso la fine di ottobre, GCC Pokémon Pocket introdurrà una serie di aggiornamenti importanti pensati per migliorare l'esperienza di gioco e ampliare le possibilità di personalizzazione dei mazzi.

La prima novità sarà la funzione "Mazzi altrui", che permetterà di cercare i mazzi condivisi dagli altri giocatori e verificare se possono essere ricreati con le carte già presenti nella propria collezione. I mazzi a nolo attuali verranno rimossi, ma sarà possibile prendere a nolo nuovi mazzi basati sulle espansioni più recenti e utilizzarli senza limiti, sia nelle lotte CPU che nelle lotte VS. Verranno eliminati anche gli elenchi dei mazzi a tema e le missioni dedicate ai mazzi.

Le lotte per gradi verranno trasformate in una nuova tipologia di sfida contro la CPU, con difficoltà progressiva. L'attuale versione verrà disattivata e non sarà più possibile ottenere le ricompense legate alla prima vittoria o agli obiettivi. Con l'inizio della nuova serie, inoltre, non saranno più disponibili i Pokélingotti offerta lancio, acquistabili solo fino alla fine di settembre tramite il gioco o lo store ufficiale.

Di seguito i nuovi eventi in programma: