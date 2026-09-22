Megaevoluzione – Dominio Delta: ecco in anteprima le carte di Masquerain nel nuovo set del GCC Pokémon

Le due carte di Masquerain in anteprima

Masquerain, Pokémon Occhi che si evolve da Surskit, arriva in Megaevoluzione - Dominio Delta con 110 punti salute e tipo Erba. Il primo attacco, Motivo Spaventoso, costa una singola energia incolore e infligge 30 danni, impedendo inoltre al Pokémon difensore dell'avversario di attaccare nel turno successivo. Il secondo, Coleopanico, richiede un'energia Erba: mostra le ultime sette carte del mazzo e infligge 50 danni per ogni Pokémon tra quelle che ha a sua volta l'attacco Coleopanico, per poi rimischiare nel mazzo i Pokémon mostrati e scartare le altre carte pescate. La carta è debole al tipo Fuoco (x2), non ha resistenze e il costo di ritirata è di una sola energia.

Masquerain 003/103

La prima versione, numerata 003/103, è la stampa comune illustrata da Kazumasa Yasukuni, con Masquerain ritratto in volo tra le foglie. La seconda, numerata 104/103 e quindi al di fuori della numerazione del set base, è una carta rara con illustrazione a piena tavola firmata da Rend, che allarga l'inquadratura sul Pokémon immerso nella vegetazione. Le due carte condividono lo stesso testo e gli stessi valori di gioco, cambiano soltanto rarità e illustrazione.