Megaevoluzione – Dominio Delta: ecco in anteprima le carte di Masquerain nel nuovo set del GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha condiviso con noi in anteprima due nuove carte di Masquerain tratte da Megaevoluzione - Dominio Delta, la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in arrivo il 6 novembre 2026 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.
Si tratta di due versioni dello stesso Pokémon Fase 1, una comune e una in formato illustrazione speciale, che anticipano il set con cui la megaevoluzione tornerà protagonista del gioco di carte grazie a Mega Rayquaza-ex e a una meccanica del tutto nuova per le carte Stadio.
Le due carte di Masquerain in anteprima
Masquerain, Pokémon Occhi che si evolve da Surskit, arriva in Megaevoluzione - Dominio Delta con 110 punti salute e tipo Erba. Il primo attacco, Motivo Spaventoso, costa una singola energia incolore e infligge 30 danni, impedendo inoltre al Pokémon difensore dell'avversario di attaccare nel turno successivo. Il secondo, Coleopanico, richiede un'energia Erba: mostra le ultime sette carte del mazzo e infligge 50 danni per ogni Pokémon tra quelle che ha a sua volta l'attacco Coleopanico, per poi rimischiare nel mazzo i Pokémon mostrati e scartare le altre carte pescate. La carta è debole al tipo Fuoco (x2), non ha resistenze e il costo di ritirata è di una sola energia.
La prima versione, numerata 003/103, è la stampa comune illustrata da Kazumasa Yasukuni, con Masquerain ritratto in volo tra le foglie. La seconda, numerata 104/103 e quindi al di fuori della numerazione del set base, è una carta rara con illustrazione a piena tavola firmata da Rend, che allarga l'inquadratura sul Pokémon immerso nella vegetazione. Le due carte condividono lo stesso testo e gli stessi valori di gioco, cambiano soltanto rarità e illustrazione.
Cosa cambia con Megaevoluzione - Dominio Delta
Nella nuova espansione Mega Rayquaza-ex torna nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon per la prima volta dai tempi di XY - Antiche Origini, accompagnato da altri tre Pokémon Megaevoluzione inediti per il gioco di carte: Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex. Accanto ai quattro Pokémon-ex Megaevoluzione, il set introduce anche sei ulteriori Pokémon-ex, quattordici carte rare illustrazione, diciassette Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara e sei Pokémon e carte Aiuto in rara illustrazione speciale.
La novità meccanica più rilevante riguarda le carte Stadio leggendarie, introdotte per la prima volta proprio con questa espansione: si ottengono affiancando due carte Stadio distinte, che insieme formano un'unica illustrazione più ampia e un effetto di gioco condiviso. Le buste che contengono una carta Stadio leggendaria includono sempre entrambe le metà necessarie a completarla, per un totale di sei carte Stadio che danno vita a tre combinazioni leggendarie.
Quando esce e come si potrà giocare in anticipo
Megaevoluzione - Dominio Delta sarà disponibile dal 6 novembre 2026 in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e altre collezioni presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Chi vuole provare le nuove carte in anticipo potrà farlo ai tornei prerelease del programma Play! Pokémon, in programma dal 24 ottobre 2026 presso i negozianti indipendenti che aderiscono all'iniziativa.
La versione digitale su GCC Pokémon Live, disponibile per iOS, Android, macOS e Windows, aprirà invece i battenti il 5 novembre 2026, un giorno prima del lancio nei negozi, con bonus di gioco dedicati a chi effettuerà l'accesso e le prime carte con protagonisti i Pokémon-ex Megaevoluzione già collezionabili e giocabili sull'app.