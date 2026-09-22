Broken Sword 2 - The Smoking Mirror: Reforged per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Broken Sword 2 - The Smoking Mirror: Reforged per PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Grafica in alta definizione e audio rimasterizzato

Si tratta di una rielaborazione del secondo capitolo, ovvero una delle avventure grafiche più amate di sempre. Se ami i punta e clicca ma non hai ancora recuperato questo titolo, o vuoi semplicemente vivere nuovamente i panni di George e Nico, questa è l'occasione perfetta per te. Le novità introdotte includono una grafica in alta definizione con un audio completamente rimasterizzato. Inoltre, sono state introdotte due modalità pensate per soddisfare le esigenze degli utenti: la modalità tradizionale, quindi classica, e la modalità Storia, con diversi suggerimenti per facilitare il gioco.

Broken Sword 2 - The Smoking Mirror: Reforged

Scoprirai misteri antichi, rituali sacrificali, magia oscura e una serie di ambientazioni immersive (ovviamente con tanti enigmi da risolvere). Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.