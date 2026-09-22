L'editore di 1348 Ex Voto licenzia circa 15 dipendenti dopo la riorganizzazione di Plug In Digital

Secondo quanto riportato sul sito di Dear Villagers, prima dell'avvio della procedura il publisher contava 20 dipendenti . La società ha comunque precisato a Game Developer di voler continuare a pubblicare e produrre videogiochi anche dopo la riorganizzazione.

L'editore francese Dear Villagers ha confermato il licenziamento di circa 15 dipendenti . Il publisher francese, conosciuto per aver pubblicato giochi come 1348 Ex Voto , Caravan SandWitch e The Forgotten City , ha spiegato che i licenziamenti sono conseguenza della riorganizzazione delle attività decisa dalla società proprietaria, Plug In Digital.

Grandi difficoltà

Un portavoce ha spiegato che Plug In Digital sta attraversando una fase di ristrutturazione delle proprie attività in un settore che, secondo l'azienda, affronta grosse difficoltà ormai da diversi anni.

The Forgotten City

"Plug In Digital sta attualmente riorganizzando le proprie attività in un settore che si trova ad affrontare grosse difficoltà ormai da diversi anni. In questo contesto è stato effettivamente avviato un piano di riduzione del personale, che coinvolge circa quindici posizioni. Poiché il processo è ancora in corso, non disponiamo ancora dei numeri definitivi."

L'azienda ha riconosciuto l'impatto della decisione sui dipendenti e sui team coinvolti, sottolineando il contributo dato alla crescita di Dear Villagers: "Si tratta ovviamente di una decisione difficile, perché coinvolge dipendenti e team che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'azienda. Purtroppo, è anche una decisione necessaria per adattare la nostra organizzazione alla rapidissima evoluzione del mercato videoludico e alle nuove realtà economiche del settore."

La procedura non è quindi ancora conclusa e il numero definitivo delle persone coinvolte potrebbe cambiare. Dear Villagers, tuttavia, ha confermato l'intenzione di proseguire le proprie attività editoriali e produttive nonostante la significativa riduzione dell'organico.