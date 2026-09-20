Le vendite di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy hanno raggiunto un nuovo traguardo

Capcom ha annunciato che Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha venduto più di cinque milioni di copie: un risultato importante per la raccolta dedicata alla serie, che la casa di Osaka ha pensato bene di celebrare con un simpatico artwork.

"Siamo lieti di annunciare che Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha venduto oltre cinque milioni di copie!", si legge nel messaggio di Capcom. "Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno superato le prove necessarie per fare in modo che giustizia fosse fatta: non ci saremmo riusciti senza di voi!"

L'artwork mostra alcuni dei personaggi della saga in versione chibi, a cominciare naturalmente da Phoenix Wright, utilizzando per la "nuvoletta" dei ringraziamenti i caratteri tipici delle concitate affermazioni fatte nell'aula di tribunale.

Alcune settimane fa sembrava che SEGA stesse per annunciare delle novità in merito anche alla serie Ace Attorney, ma per il momento non si è ancora visto nulla: speriamo in un aggiornamento a breve.