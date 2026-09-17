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Rhythm Paradise Groove domina ancora le classifiche giapponesi, solo un titolo PS5 nella top 10

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono il dominio della famiglia di console Nintendo Switch 1 e 2, che occupa 9 posizioni su 10.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2026
Rhythm Paradise Groove ancora primo nelle classifiche giapponesi

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le sue classifiche settimanali relative al mercato giapponese, valide dal 7 al 13 settembre 2026. Le sorprese sono davvero poche: Nintendo Switch domina ancora con Rhythm Paradise Groove, che occupa la prima posizione della classifica software, seguito da Onimusha: Way of the Sword. Quest'ultimo è l'unico titolo di PS5 nella top 10, per il resto occupata da giochi per Switch 1 e 2.

Le uniche due novità in classifica sono Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori ub sesta posizione, con appena 3.683 copie vendute, e Romance of the Three Kingdoms XIV Complete Edition in decima posizione, con 2.797 copie vendute.

Lato hardware Nintendo Switch 2 continua a dominare, con quasi 30.000 unità vendute, seguita a lunghissima distanza da PS5 Digital, che piazza poco più di 7.00 unità.

Le classifiche

Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana.

Vendite software

  1. [NSW] Rhythm Paradise Groove (Nintendo, 07/02/26) - 24,756 (1,000,045)
  2. [PS5] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) - 19,654 (96,184)
  3. [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) - 8,163 (656,692)
  4. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) - 7,607 (1,603,143)
  5. [SW2] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) - 7,070 (26,569)
  6. [NSW] Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori (D3 Publisher, 09/10/26) - 3,683 (Nuovo)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,324 (4,277,487)
  8. [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 3,141 (3,031,357)
  9. [SW2] Village in the Shade (Nippon Ichi Software, 07/30/26) - 2,837 (35,901)
  10. [NSW] Romance of the Three Kingdoms XIV Complete Edition (Koei Tecmo, 09/10/26) - 2,797 (Nuovo)

Vendite hardware

  1. Nintendo Switch 2 - 28,341 (6,293,814)
  2. PlayStation 5 Digital Edition - 7,082 (1,429,401)
  3. Switch Lite - 3,791 (7,031,768)
  4. Nintendo Switch (OLED Model) - 2,913 (9,632,723)
  5. Nintendo Switch - 855 (20,313,045)
  6. PlayStation 5 Pro - 295 (369,831)
  7. PlayStation 5 - 117 (5,920,034)
  8. Xbox Series X - 92 (328,746)
  9. Xbox Series X Digital Edition - 51 (33,449)
  10. Xbox Series S - 15 (343,007)
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