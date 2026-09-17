Rhythm Paradise Groove domina ancora le classifiche giapponesi, solo un titolo PS5 nella top 10

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le sue classifiche settimanali relative al mercato giapponese, valide dal 7 al 13 settembre 2026. Le sorprese sono davvero poche: Nintendo Switch domina ancora con Rhythm Paradise Groove, che occupa la prima posizione della classifica software, seguito da Onimusha: Way of the Sword. Quest'ultimo è l'unico titolo di PS5 nella top 10, per il resto occupata da giochi per Switch 1 e 2.

Le uniche due novità in classifica sono Gakkou de Atta Kowai Hanashi and Tsukikomori ub sesta posizione, con appena 3.683 copie vendute, e Romance of the Three Kingdoms XIV Complete Edition in decima posizione, con 2.797 copie vendute.

Lato hardware Nintendo Switch 2 continua a dominare, con quasi 30.000 unità vendute, seguita a lunghissima distanza da PS5 Digital, che piazza poco più di 7.00 unità.