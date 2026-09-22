Star Wars Zero Company avrebbe venduto oltre un milione di copie, almeno stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, continuando a macinare numeri importanti anche dopo una prima settimana in cui il gioco ha generato circa 30 milioni di dollari.
L'analista Rhys Elliot riferisce che la versione PC è stata quella di maggior successo, con quasi il 70% delle vendite realizzate su Steam. A seguire PS5 con il 19,9% e Xbox con il 10,2%, in linea con le dinamiche che di solito caratterizzano il genere degli strategici.
A tal proposito, il 28% degli utenti Steam che hanno giocato Zero Company avevano già provato XCOM 2, mentre il 32% aveva giocato Star Wars: The Old Republic. Le percentuali su console vedono invece una netta prevalenza di persone che hanno giocato Star Wars Jedi: Fallen Order.
Il legame con l'action adventure targato Respawn si spinge tuttavia oltre l'universo di appartenenza, visto che inizialmente Star Wars Zero Company doveva essere ambientato nel mondo di Titanfall.
Già recuperati i costi di sviluppo?
Nella nostra recensione di Star Wars Zero Company abbiamo speso parole molto positive nei confronti del gioco, che secondo le stime di Alinea Analytics avrebbe quasi recuperato i costi di sviluppo, che si aggirano intorno ai 50 milioni di dollari.
Chiaramente sarà necessario distinguere gli incassi effettivi al netto delle commissioni trattenute dai vari store digitali, ma la sensazione è che il progetto abbia fatto centro e possa continuare a restituire buoni risultati anche nelle prossime settimane.