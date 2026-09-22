Star Wars Zero Company avrebbe venduto oltre un milione di copie, almeno stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, continuando a macinare numeri importanti anche dopo una prima settimana in cui il gioco ha generato circa 30 milioni di dollari.

L'analista Rhys Elliot riferisce che la versione PC è stata quella di maggior successo, con quasi il 70% delle vendite realizzate su Steam. A seguire PS5 con il 19,9% e Xbox con il 10,2%, in linea con le dinamiche che di solito caratterizzano il genere degli strategici.

A tal proposito, il 28% degli utenti Steam che hanno giocato Zero Company avevano già provato XCOM 2, mentre il 32% aveva giocato Star Wars: The Old Republic. Le percentuali su console vedono invece una netta prevalenza di persone che hanno giocato Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il legame con l'action adventure targato Respawn si spinge tuttavia oltre l'universo di appartenenza, visto che inizialmente Star Wars Zero Company doveva essere ambientato nel mondo di Titanfall.