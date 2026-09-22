Darkwing Duck ritorna ufficialmente con una serie reboot su Disney+: ecco la prima immagine

Questo nuovo reboot sarà un seguito diretto della serie degli anni '90 : l'idea è che il nostro eroe è rimasto intrappolato negli ultimi 35 anni in un mondo alternativo che non ha mai sentito parlare di Darkwing Duck.

Cosa sappiamo sul nuovo Darkwing Duck

Come indicato nel comunicato stampa, Darkwing Duck è una nuova serie Disney+ che funge da prosieguo del franchise, con Drake Mallard che torna ancora una volta nei panni dell'eroe protagonista. Lo show vedrà Sean Tretta (Star Trek: Picard) e Borja Peña Gorostegui (Lost & Crowned) nel ruolo di produttori esecutivi, insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee e Gabby Grantham in veste di produttori per Point Grey Pictures. Anche il creatore della serie originale di Darkwing Duck, Tad Stones, ha collaborato come consulente allo sviluppo di questo nuovo seguito.

La prima immagine del nuovo Darkwing Duck

"Negli ultimi 35 anni, Darkwing Duck è rimasto intrappolato nel suo peggior incubo: un mondo alternativo che non ha mai sentito parlare delle sue gesta da supereroe", anticipa la sinossi del nuovo reboot. "Ora un'adolescente ribelle di nome Duckie, che conosce tutto del suo passato eroico, si fa viva per trascinare questo vigilante pieno di sé di nuovo in battaglia."

"Insieme, questo improbabile duo si scatenerà per combattere vecchi nemici come Negaduck e Megavolt e ricongiungersi con alleati come Jet McQuack, Ocalina Mallard e Morgana Macawber per salvare l'intero universo."

Al momento non sono ancora state svelate una data o una finestra di uscita per Darkwing Duck. Ricordiamo infine un dettaglio importante; Disney+ cambia le regole: accesso sospeso se usate ad-blocker o VPN.