Adidas ha realizzato un'intera collezione a tema Pokémon

Adidas ha reso disponibile una nuova collezione di prodotti a tema Pokémon, con sei design differenti per chi ama davvero le creature tascabili di Game Freak.
Potete vedere la collezione tramite il link in fondo alla pagina.
I prodotti Adidas x Pokémon
I prodotti a tema Pokémon di Adidas variano di prezzo a seconda di quali modelli di base sono stati utilizzati. Ci sono ad esempio le ADIDAS Pokémon SUPERSTAR II MID SHOES a 180 dollari, con un bel Pikachu che mostra la coda sul fianco della scarpa o un modello dedicato a Charizard.
Potete optare per modelli meno costosi come l'ADIDAS Pokémon SUPERSTAR II SHOES, di cui potete vedere un'immagine qui sopra in versione Charmander, pagando "solo" 110 dollari.
I modelli Chunkier Control 5s sono dedicati a Gengar e Rayquaza. Che ne pensate di questa collaborazione? Vi intriga, oppure non vi interessa vestirvi con elementi così esplicitamente basati su opere videoludiche?