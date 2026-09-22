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Adidas ha realizzato un'intera collezione a tema Pokémon

Se amate i Pokémon e volete averli sempre con voi, potete indossarli con una nuova collezione di Adidas. Vediamo cosa è disponibile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Le scarpe di Pokémon

Adidas ha reso disponibile una nuova collezione di prodotti a tema Pokémon, con sei design differenti per chi ama davvero le creature tascabili di Game Freak.

Potete vedere la collezione tramite il link in fondo alla pagina.

I prodotti Adidas x Pokémon

I prodotti a tema Pokémon di Adidas variano di prezzo a seconda di quali modelli di base sono stati utilizzati. Ci sono ad esempio le ADIDAS Pokémon SUPERSTAR II MID SHOES a 180 dollari, con un bel Pikachu che mostra la coda sul fianco della scarpa o un modello dedicato a Charizard.

La scarpa di Charmander
La scarpa di Charmander

Potete optare per modelli meno costosi come l'ADIDAS Pokémon SUPERSTAR II SHOES, di cui potete vedere un'immagine qui sopra in versione Charmander, pagando "solo" 110 dollari.

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I modelli Chunkier Control 5s sono dedicati a Gengar e Rayquaza. Che ne pensate di questa collaborazione? Vi intriga, oppure non vi interessa vestirvi con elementi così esplicitamente basati su opere videoludiche?

Ecco la pagina ufficiale di Adidas.

#Pokémon
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