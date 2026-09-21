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Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch potrebbero essere in arrivo: un video ufficiale scatena i rumor

Secondo alcune speculazioni, Nintendo avrebbe mostrato una clip di Pokémon Rubino e Zaffiro in versione Nintendo Switch.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/09/2026
Groudon e Kyogre in Pokémon Zaffiro e Rubino

Un account ufficiale giapponese di Pokémon ha pubblicato una breve clip video di una famosa scena di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, nella quale vediamo il protagonista che cerca di acchiappare Peeko, un Wingull del proprietario della casa.

C'è però un dettaglio che ha insospettito alcuni fan: la qualità del video pare essere un po' troppo elevata per essere la versione GBA del videogioco. Inoltre, è un video di esattamente 30 secondi, la lunghezza dei filmati catturati con la funzione interna di Nintendo Switch.

Il video di Pokémon

Di conseguenza, i fan hanno iniziato a pensare che potrebbe trattarsi di un primo indizio del fatto che Pokémon Zaffiro, Rubino e magari anche Smeraldo possano arrivare su Nintendo Switch con un port simile a quello di Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ovviamente per ora sono solo speculazioni, ma non pare impossibile che Nintendo voglia sfruttare i propri vecchi titoli di Pokémon per una ripubblicazione digitale. Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati dei successi e il port non dovrebbe essere esageratamente complesso.

Se arrivasse l'apocalisse, le carte Pokémon diventerebbero la valuta mondiale: come i tappi in Fallout Se arrivasse l'apocalisse, le carte Pokémon diventerebbero la valuta mondiale: come i tappi in Fallout

Inoltre, questo autunno non avremo un nuovo Pokémon sulle console di Nintendo, quindi Zaffiro, Rubino e Smeraldo potrebbero essere la scelta giusta per ingannare il tempo in attesa di Vento e Onda, previsti per il 2027.

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