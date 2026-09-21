Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch potrebbero essere in arrivo: un video ufficiale scatena i rumor

C'è però un dettaglio che ha insospettito alcuni fan: la qualità del video pare essere un po' troppo elevata per essere la versione GBA del videogioco. Inoltre, è un video di esattamente 30 secondi, la lunghezza dei filmati catturati con la funzione interna di Nintendo Switch.

Un account ufficiale giapponese di Pokémon ha pubblicato una breve clip video di una famosa scena di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo , nella quale vediamo il protagonista che cerca di acchiappare Peeko, un Wingull del proprietario della casa.

Il video di Pokémon

Di conseguenza, i fan hanno iniziato a pensare che potrebbe trattarsi di un primo indizio del fatto che Pokémon Zaffiro, Rubino e magari anche Smeraldo possano arrivare su Nintendo Switch con un port simile a quello di Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente per ora sono solo speculazioni, ma non pare impossibile che Nintendo voglia sfruttare i propri vecchi titoli di Pokémon per una ripubblicazione digitale. Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati dei successi e il port non dovrebbe essere esageratamente complesso.

Inoltre, questo autunno non avremo un nuovo Pokémon sulle console di Nintendo, quindi Zaffiro, Rubino e Smeraldo potrebbero essere la scelta giusta per ingannare il tempo in attesa di Vento e Onda, previsti per il 2027.