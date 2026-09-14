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Pokémon Vento e Onda sono il pensiero fisso dei giocatori giapponesi, al momento

Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dedicata ai videogiochi più attesi dai giocatori giapponesi: senza stupore, Pokémon Vento e Onda continuano a dominare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/09/2026
Due Pikachu in Pokémon Vento e Onda
Pokémon Vento
Pokémon Vento
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Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dedicata ai videogiochi più attesi dai lettori in Giappone. Senza sorprese, Pokémon Vento e Onda continuano a dominare in prima posizione, sebbene l'uscita sia lontana.

Vediamo la classifica completa e i risultati esatti.

I giochi più desiderati dai giocatori giapponesi

Ecco la classifica completa:

  1. [NS2] Pokémon Vento e Onda - 657 voti
  2. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 504 voti
  3. [PS5] Persona 6 - 466 voti
  4. [PS5] Persona 4 Revival - 440 voti
  5. [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 424 voti
  6. [PS5] Final Fantasy 7 Revelation - 257 voti
  7. [NS2] Xenoblade Genesis - 235 voti
  8. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 233 voti
  9. [NS2] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 228 voti
  10. [NS2] Final Fantasy Resonance - 186 voti
  11. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 180 voti
  12. [NSW] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 138 voti
  13. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
  14. [NSW] Genshin Impact - 129 voti
  15. [PS5] Resident Evil Veronica - 127 voti
  16. [NS2] Derby Stallion 2 - 122 voti
  17. [NSW] Final Fantasy Resonance - 95 voti
  18. [NS2] The Duskbloods - 92 voti
  19. [PS5] Final Fantasy Resonance - 90 voti
  20. [PS5] Ace Combat 8 - 85 voti
  21. [NS2] Tales of Eternia Remastered - 77 voti
  22. [PS5] Kingdom Hearts 4 - 76 voti
  23. [PS5] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 74 voti
  24. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 72 voti
  25. [PS5] Silent Hill: Townfall - 71 voti
  26. [PS5] Stranger Than Heaven - 69 voti
  27. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 64 voti
  28. [PS5] Marvel's Wolverine - 60 voti
  29. [PS5] Tales of Eternia Remastered - 58 voti
  30. [NS2] Final Fantasy 7 Revelation - 50 voti

Oltre a Pokémon, in cima alla classifica troviamo i soliti nomi del periodo, compresi i due Persona, il prossimo Fire Emblem, Ocarina of Time Remake, Final Fantasy 7 Revelation e Xenoblade Genesis. Le saghe giapponesi più amate di sempre sono ovviamente tra i giochi più desiderati.

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Il primo gioco occidentale a spuntare nella lista è GTA 6, che oramai riesce a tenere un posto fisso in Top 10, combattendo con i titoli vicini per qualche voto in più o in meno di settimana in settimana.

Diteci, tra questi quali sono i giochi che più attendete?

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