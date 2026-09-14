Pokémon Vento e Onda sono il pensiero fisso dei giocatori giapponesi, al momento

Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dedicata ai videogiochi più attesi dai lettori in Giappone. Senza sorprese, Pokémon Vento e Onda continuano a dominare in prima posizione, sebbene l'uscita sia lontana.
Vediamo la classifica completa e i risultati esatti.
I giochi più desiderati dai giocatori giapponesi
Ecco la classifica completa:
- [NS2] Pokémon Vento e Onda - 657 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 504 voti
- [PS5] Persona 6 - 466 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 440 voti
- [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 424 voti
- [PS5] Final Fantasy 7 Revelation - 257 voti
- [NS2] Xenoblade Genesis - 235 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 233 voti
- [NS2] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 228 voti
- [NS2] Final Fantasy Resonance - 186 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 180 voti
- [NSW] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 138 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
- [NSW] Genshin Impact - 129 voti
- [PS5] Resident Evil Veronica - 127 voti
- [NS2] Derby Stallion 2 - 122 voti
- [NSW] Final Fantasy Resonance - 95 voti
- [NS2] The Duskbloods - 92 voti
- [PS5] Final Fantasy Resonance - 90 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 85 voti
- [NS2] Tales of Eternia Remastered - 77 voti
- [PS5] Kingdom Hearts 4 - 76 voti
- [PS5] Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito - 74 voti
- [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 72 voti
- [PS5] Silent Hill: Townfall - 71 voti
- [PS5] Stranger Than Heaven - 69 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 64 voti
- [PS5] Marvel's Wolverine - 60 voti
- [PS5] Tales of Eternia Remastered - 58 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Revelation - 50 voti
Oltre a Pokémon, in cima alla classifica troviamo i soliti nomi del periodo, compresi i due Persona, il prossimo Fire Emblem, Ocarina of Time Remake, Final Fantasy 7 Revelation e Xenoblade Genesis. Le saghe giapponesi più amate di sempre sono ovviamente tra i giochi più desiderati.
Il primo gioco occidentale a spuntare nella lista è GTA 6, che oramai riesce a tenere un posto fisso in Top 10, combattendo con i titoli vicini per qualche voto in più o in meno di settimana in settimana.
Diteci, tra questi quali sono i giochi che più attendete?