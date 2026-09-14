Il doppiatore di Marvel's Wolverine spiega chi ha ispirato la sua voce per Logan

McIntyre è solo l'ultima delle tante persone che hanno prestato la voce o il volto al personaggio. In che modo ha trovato la sua personale versione di Logan? Prendendo ispirazione dal passato.

Le parole del doppiatore di Marvel's Wolverine

Alla domanda su quali precedenti versioni di Wolverine abbiano ispirato la sua interpretazione, McIntyre ha dato una risposta piuttosto definitiva: tutte quante.

"Ognuna di esse", ha dichiarato McIntyre in un'intervista a Polygon. "Ho avuto così tanti grandi maestri, autori di meravigliose interpretazioni nel passato, e ho cercato di trovare una mia personale chiave di lettura del personaggio."

"Guardavo Hugh [Jackman], Cal Dodd, Steve Blum e altri straordinari interpreti e cercavo di dire a me stesso: 'Beh, questa è un'incredibile dimostrazione di ciò che rende Wolverine Wolverine. Cercherò di cogliere l'essenza di quel personaggio al meglio delle mie capacità, perché non posso limitarmi a copiarla'", ha detto.

L'attore ha descritto il processo come un'analisi approfondita della storia di Wolverine, studiando le battute che gli sono state assegnate e capendo quali parti di se stesso potessero adattarsi al personaggio. "È questo il bello della recitazione, no?", ha affermato McIntyre. "Cercare di costruire sulle spalle dei giganti."

Vi lasciamo infine alla recensione di Marvel's Wolverine.