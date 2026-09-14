0

Il doppiatore di Marvel's Wolverine spiega chi ha ispirato la sua voce per Logan

Quando si doppia un personaggio, bisogna trovare la sua giusta voce e il doppiatore di Logan in Marvel's Wolverine ha spiegato quali sono state le sue fonti di ispirazione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/09/2026
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Articoli News Video Immagini

Marvel's Wolverine ci mette nei panni di una nuova versione di Logan, con una storia originale creata da Insomniac Games. Al centro c'è però sempre Wolverine, che è stato interpretato nella versione inglese da Liam McIntyre.

McIntyre è solo l'ultima delle tante persone che hanno prestato la voce o il volto al personaggio. In che modo ha trovato la sua personale versione di Logan? Prendendo ispirazione dal passato.

Le parole del doppiatore di Marvel's Wolverine

Alla domanda su quali precedenti versioni di Wolverine abbiano ispirato la sua interpretazione, McIntyre ha dato una risposta piuttosto definitiva: tutte quante.

"Ognuna di esse", ha dichiarato McIntyre in un'intervista a Polygon. "Ho avuto così tanti grandi maestri, autori di meravigliose interpretazioni nel passato, e ho cercato di trovare una mia personale chiave di lettura del personaggio."

Le tracce olfattive di Marvel's Wolverine sembrano "scoregge": Insomniac Games risponde Le tracce olfattive di Marvel's Wolverine sembrano scoregge: Insomniac Games risponde

"Guardavo Hugh [Jackman], Cal Dodd, Steve Blum e altri straordinari interpreti e cercavo di dire a me stesso: 'Beh, questa è un'incredibile dimostrazione di ciò che rende Wolverine Wolverine. Cercherò di cogliere l'essenza di quel personaggio al meglio delle mie capacità, perché non posso limitarmi a copiarla'", ha detto.

L'attore ha descritto il processo come un'analisi approfondita della storia di Wolverine, studiando le battute che gli sono state assegnate e capendo quali parti di se stesso potessero adattarsi al personaggio. "È questo il bello della recitazione, no?", ha affermato McIntyre. "Cercare di costruire sulle spalle dei giganti."

Vi lasciamo infine alla recensione di Marvel's Wolverine.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il doppiatore di Marvel's Wolverine spiega chi ha ispirato la sua voce per Logan