Il controller GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il controller GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero a 139,88 € rispetto al prezzo mediano di 154,99 €, permettendoti di risparmiare il 10%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da Gamesir e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller preciso e personalizzabile
Questo controller presenta un design ispirato al gioco Zenless Zone Zero ed è dotato di connessione wireless 2.4G e Bluetooth 5.3 per Android. Il prodotto è inoltre dotato delle ultime levette GameSir Mag-Res TMR, una tecnologia che garantisce una frequenza di polling più elevata e stabile. Troviamo anche trigger analogici Hall Effect e microinterruttori cliccabili, insieme quattro pulsanti aggiuntivi rimappabili, tra cui due mini bumper e due pulsanti posteriori bloccabili.
La frequenza di polling di 1000 Hz su PC offre un'esperienza di gioco ultra reattiva, quindi potrai goderti i tuoi giochi preferiti senza alcun problema. Infine, potrai personalizzare la tua configurazione con una mascherina magnetica intercambiabile in tre parti e due D-pad aggiuntivi (inclusi). Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.