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Il controller GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller wireless per PC/Xbox GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero, con trigger analogici Hall Effect e pulsanti rimappabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/09/2026
Controller GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero

Su Amazon è attualmente disponibile il controller GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero a 139,88 € rispetto al prezzo mediano di 154,99 €, permettendoti di risparmiare il 10%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da Gamesir e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller preciso e personalizzabile

Questo controller presenta un design ispirato al gioco Zenless Zone Zero ed è dotato di connessione wireless 2.4G e Bluetooth 5.3 per Android. Il prodotto è inoltre dotato delle ultime levette GameSir Mag-Res TMR, una tecnologia che garantisce una frequenza di polling più elevata e stabile. Troviamo anche trigger analogici Hall Effect e microinterruttori cliccabili, insieme quattro pulsanti aggiuntivi rimappabili, tra cui due mini bumper e due pulsanti posteriori bloccabili.

Gamesir G7 Pro di ZZZ
Gamesir G7 Pro di ZZZ

La frequenza di polling di 1000 Hz su PC offre un'esperienza di gioco ultra reattiva, quindi potrai goderti i tuoi giochi preferiti senza alcun problema. Infine, potrai personalizzare la tua configurazione con una mascherina magnetica intercambiabile in tre parti e due D-pad aggiuntivi (inclusi). Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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