Game Freak svela Ame no Chi Hare Onna, un gioco mobile basato su meteo e ragazze magiche dal director dei Pokémon

Il lancio è previsto in Giappone durante l'inverno, con Shigeru Ohmori , celebre director della serie Pokémon, alla guida del progetto in qualità di game director e producer .

Dopo Beast of Reincarnation, Game Freak ha presentato il suo nuovo progetto: Ame no Chi Hare Onna , un gioco mobile free‑to‑play per iOS e Android sviluppato in collaborazione con Chronogate.

Il meteo altera il gameplay

L'idea alla base del titolo è particolarmente originale: le condizioni meteorologiche del mondo reale influenzeranno ogni aspetto del gioco, permettendo agli utenti di vivere esperienze diverse ogni giorno in base alle previsioni meteo giapponesi.

Il gioco è ambientato nel Giappone contemporaneo e segue le avventure di Hare Onna, una ragazza magica capace di trasformare il meteo in energia positiva per migliorare l'umore delle persone.

Al suo fianco c'è Kumorin, un messaggero divino che le concede questo potere. Insieme viaggiano attraverso il Paese portando luce, serenità e buonumore a chi ne ha bisogno. Hare Onna è doppiata da Hiyori Kono e disegnata da Aki Minamino, mentre Kumorin ha la voce di Yuki Nagano ed è stato realizzato da Kyoko Abe di Game Freak.

Per ora non sono stati condivisi esempi concreti di come il meteo influenzi le dinamiche di gioco. Ulteriori dettagli arriveranno durante la diretta "Hare Onna Club Meeting", prevista per le 12:00 italiane di oggi su YouTube, e in occasione del Tokyo Game Show, in programma dal 17 al 21 settembre.