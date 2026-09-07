Apple starebbe preparando due nuovi controller per il gaming: ecco cosa sappiamo

Apple avrebbe in cantiere due nuovi controller dedicati al gaming , segnando un possibile passo avanti rispetto all'attuale approccio basato principalmente sul supporto software e sulle piattaforme. Al momento le informazioni non sono ufficiali e gli indizi sono stati trovati in macOS 26.7, precisamente all'interno di un codice incluso per un breve periodo. Si tratta quindi di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora. Specifichiamo che l'immagine di copertina è realizzata con l'IA ed è puramente indicativa.

Due modelli specifici

Come vi abbiamo anticipato, gli indizi sono stati scoperti dall'utente "pdfu", un frequentatore dei forum di MacRumors. All'interno di macOS 26.7, infatti, sono stati individuati riferimenti a due controller, identificati con i nomi in codice T6502 e T1057. Secondo quanto riportato, entrambi presentano una disposizione a quattro pulsanti ABXY, stick analogici, tasti dorsali, trigger analogici e pulsanti Home/Menu. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra i due modelli.

Il T6502 è il più basilare, si collegherà tramite USB e sarà dotato anche di un pulsante Opzioni. Non sono invece previsti sensori di movimento né il supporto all'input di movimento tramite l'interfaccia GCMotion di Apple. Inoltre, sono da escludere comandi simili a quelli di un touchpad, altoparlanti o microfoni.

Il controller dovrebbe però essere dotato di un sistema avanzato di feedback aptico, con diversi canali dedicati alle vibrazioni. Il modello T1057 dovrebbe invece appartenere a una fascia più alta e potrà essere utilizzato sia tramite USB sia tramite Bluetooth. Non disporrà di un pulsante Opzioni, ma includerà accelerometro e giroscopio.