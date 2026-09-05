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iPhone Ultra: ecco le funzioni che potremmo non trovare sul primo pieghevole di Apple

Il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe arrivare con alcune rinunce pensate per contenere lo spessore del dispositivo e massimizzare lo spazio interno. Vediamo quali sono.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/09/2026
iPhone Ultra

Mancano pochissimi giorni alla presentazione di iPhone Ultra, il primo pieghevole di Apple, fissata per il 9 settembre alle ore 19:00. In questi mesi sono emerse innumerevoli indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole di Apple, al punto che in alcuni momenti è sembrato quasi un progetto mitologico più che un prodotto concreto. Dopo averne riepilogato caratteristiche e novità, vediamo ora quali potrebbero essere le possibili rinunce. Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa dell'evento.

Gli elementi assenti

Stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe arrivare con alcune importanti rinunce. Tra queste ci sarebbe il Face ID, che dovrebbe lasciare spazio a un sensore Touch ID integrato nel pulsante laterale. La scelta sarebbe dettata principalmente dalla necessità di mantenere il dispositivo estremamente sottile, rendendo difficile integrare le fotocamere TrueDepth necessarie per il sistema di riconoscimento facciale.

Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere dotato di due fotocamere posteriori, di cui un obiettivo grandangolare e ultra-grandangolare da 48 MP, senza quindi una terza fotocamera teleobiettivo. Non nutrite quindi grosse aspettative sul comparto fotografico, soprattutto considerando il prezzo esorbitante del dispositivo, che dovrebbe superare i 2.000 euro. Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, chi ha già avuto modo di provare il pieghevole sarebbe rimasto impressionato dal dispositivo, mentre le prestazioni fotografiche non avrebbero suscitato lo stesso entusiasmo.

iPhone Ultra
iPhone Ultra

Anche il tasto Azione potrebbe essere assente, almeno secondo i modelli di prova visionati, che mostrano esclusivamente i tasti di accensione e del volume. Secondo quanto riportato da Instant Digital, la scheda madre si trova sul lato destro del dispositivo; invece di far passare i cavi attraverso il display fino al lato sinistro, Apple avrebbe scelto di instradarli direttamente verso l'alto, così da ottimizzare lo spazio disponibile all'interno del dispositivo.

Altre possibili rinunce

Stando alle altre indiscrezioni, il pieghevole non dovrebbe avere uno slot per la scheda SIM, seguendo quanto già visto con iPhone Air. Di conseguenza, il dispositivo dovrebbe supportare esclusivamente l'eSIM, anche se resta da capire se questa scelta sarà applicata a tutti i mercati.

iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente

Infine, alcune voci sostenevano che il dispositivo non avrebbe integrato MagSafe. Tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg indica che sarà presente. Si tratta quindi di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

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