Masahiro Ito si pente di aver sacrificato la sua vita affettiva per i mostri di Silent Hill

In sostanza, è emerso come il lavoro su Silent Hill abbia assorbito quasi interamente la vita di Ito per diversi anni, tanto da portarlo a trascurare altri aspetti importanti su cui ora si interroga, domandandosi se fosse stato meglio agire in altri modi .

Non si sa molto della vita privata di Ito, che solitamente utilizza i social per questioni strettamente inerenti le sue produzioni artistiche o argomenti legati alla serie Konami, ma nelle ore scorse hanno generato una certa discussione un paio di post in cui l'autore sembra svelare qualcosa della sua realtà interiore, facendo trasparire una certa tristezza .

Masahiro Ito è una celebrità in ambito horror e gran parte del suo successo è legato alla creazione di gran parte dell'immaginario oscuro della serie Silent Hill che l'ha portato al risalto internazionale, tuttavia di recente l'artista si è sfogato su X pentendosi di aver sacrificato la sua vita affettiva per i mostri di Silent Hill , in sostanza.

Un'amara ammissione

"Negli otto anni che ho trascorso a sviluppare Silent Hill 1, 2 e 3 presso Konami, ho rinunciato all'idea di avere una ragazza", si in uno dei tweet di Masahiro Ito, il leggendario artista del Team Silent.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Non sono mai nemmeno andato a un solo appuntamento con una ragazza", ha svelato, parlando del suo periodo di lavoro sulla serie Konami. "Ho sacrificato i miei giorni liberi e ho dormito su cartoni stesi sul pavimento, ma non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, che sarei finito così su X".

"A dire il vero, ultimamente mi sono ritrovato a pensare che, se non avessi sacrificato la mia vita privata, trovato una ragazza e mi fossi sposato così presto, probabilmente sarei stato più felice".

Il tweet riprende in parte quanto già detto da Ito nel 2024 riguardo al fatto di non avere avuto tempo per una ragazza quando lavorava alla Konami, ma ora ammette apertamente di pentirsi di aver sacrificato la sua vita sentimentale per il lavoro, lasciando trasparire una certa amarezza.

È una parentesi particolare, che tuttavia può aiutare a capire i ritmi di lavoro e la dedizione che possono essere richiesti nell'industria videoludica, dove lo sforzo creativo anche in tempi non recentissimi poteva portare a sacrifici importanti.

Ovviamente le esternazioni di Ito hanno attirato una grande quantità di commenti con fan e utenti vari che cercano di consolare l'artista e lo ringraziano del lavoro svolto, entrato a far parte dell'immaginario horror nella cultura popolare.