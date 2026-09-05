Spider-Noir è stato cancellato dopo una sola stagione, nonostante 11 nomination agli Emmy

Sembra proprio che Spider-Noir non abbia raggiunto il successo sperato dai produttori considerando che la serie TV è stata cancellata dopo una sola stagione e nonostante il notevole successo di critica che l'ha portata a raccogliere ben 11 nomination agli Emmy Awards.
In base a quanto riportato dalla rivista Deadline, sembra che Amazon MGM e Sony Pictures si aspettassero di più in termini di ascolti, cosa anche comprensibile considerando lo spessore della produzione: la serie ha infatti avuto un budget vicino ai 400 milioni di dollari, numeri da blockbuster che richiedevano probabilmente ascolti notevoli.
Per questo motivo non ci sarà una seconda stagione di Spider-Noir, con la serie TV che rimarrà limitata a una sola stagione, almeno per quanto riguarda questa versione.
Una serie apprezzata dalla critica ma non dal pubblico di massa
La serie televisiva di Spider-Noir esplora il particolare mondo del personaggio in questione: si tratta di una versione di Spider-Man appartenente all'universo Marvel Noir come variante alternativa a tema noir del celebre Uomo-Ragno.
Con il rilancio delle varie dimensioni del personaggio, avvenuto sia attraverso il Marvel Cinematic Universe che (e soprattutto) con il film d'animazione Spider-Man: Into the Spiderverse, il personaggio di Spider-Noir ha ripreso quota ed è stato scelto per questo approfondimento in forma televisiva.
Protagonista della serie è Nicolas Cage, scelto anche come doppiatore dello Spider-Noir nel suddetto lungometraggio animato, che ha dato vita a un'interpretazione davvero molto particolare del personaggio, apprezzata anche da buona parte della critica.
La serie TV segue lo stile peculiare del franchise con un look tipicamente noir e la possibilità di essere vista anche in bianco e nero, ma la sua particolarità non sembra aver incontrato il favore del pubblico di massa, a quanto pare.
Nonostante questa cancellazione, che segue quella iniziale di Silk: Spider-Society, il quale doveva rappresentare uno dei primi spin-off della serie, non blocca comunque la partnership tra Sony e Amazon MGM, che hanno in programma un altro progetto sull'universo di Spider-Man.
Spider-Noir ha ricevuto peraltro 11 nomination agli Emmy come Miglior Design del Titolo, Migliore Musica Originale e Testi, Miglior Fotografia, Miglior Design di Produzione, Miglior Trucco Protesico, Migliore Composizione Musicale, Miglior Montaggio del Suono, Miglior Missaggio del Suono, Migliori VFX Speciali, Miglior Coordinamento delle Stunt e Miglior Performance di Stunt.