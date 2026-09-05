Spider-Noir è stato cancellato dopo una sola stagione, nonostante 11 nomination agli Emmy

In base a quanto riportato dalla rivista Deadline, sembra che Amazon MGM e Sony Pictures si aspettassero di più in termini di ascolti, cosa anche comprensibile considerando lo spessore della produzione: la serie ha infatti avuto un budget vicino ai 400 milioni di dollari , numeri da blockbuster che richiedevano probabilmente ascolti notevoli.

Sembra proprio che Spider-Noir non abbia raggiunto il successo sperato dai produttori considerando che la serie TV è stata cancellata dopo una sola stagione e nonostante il notevole successo di critica che l'ha portata a raccogliere ben 11 nomination agli Emmy Awards .

Una serie apprezzata dalla critica ma non dal pubblico di massa

La serie televisiva di Spider-Noir esplora il particolare mondo del personaggio in questione: si tratta di una versione di Spider-Man appartenente all'universo Marvel Noir come variante alternativa a tema noir del celebre Uomo-Ragno.

Con il rilancio delle varie dimensioni del personaggio, avvenuto sia attraverso il Marvel Cinematic Universe che (e soprattutto) con il film d'animazione Spider-Man: Into the Spiderverse, il personaggio di Spider-Noir ha ripreso quota ed è stato scelto per questo approfondimento in forma televisiva.

Protagonista della serie è Nicolas Cage, scelto anche come doppiatore dello Spider-Noir nel suddetto lungometraggio animato, che ha dato vita a un'interpretazione davvero molto particolare del personaggio, apprezzata anche da buona parte della critica.

La serie TV segue lo stile peculiare del franchise con un look tipicamente noir e la possibilità di essere vista anche in bianco e nero, ma la sua particolarità non sembra aver incontrato il favore del pubblico di massa, a quanto pare.

Nonostante questa cancellazione, che segue quella iniziale di Silk: Spider-Society, il quale doveva rappresentare uno dei primi spin-off della serie, non blocca comunque la partnership tra Sony e Amazon MGM, che hanno in programma un altro progetto sull'universo di Spider-Man.

Spider-Noir ha ricevuto peraltro 11 nomination agli Emmy come Miglior Design del Titolo, Migliore Musica Originale e Testi, Miglior Fotografia, Miglior Design di Produzione, Miglior Trucco Protesico, Migliore Composizione Musicale, Miglior Montaggio del Suono, Miglior Missaggio del Suono, Migliori VFX Speciali, Miglior Coordinamento delle Stunt e Miglior Performance di Stunt.