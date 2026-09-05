Code Vein 2 riceverà il grosso Update 2.0 con nuova modalità boss rush insieme al DLC Mask of Idris

Con il prossimo arrivo dell'espansione Mask of Idris verrà pubblicato anche un grosso Update 2.0 per Code Vein 2, che introduce diverse novità tra le quali anche un interessante modalità in stile Boss Rush che consente di affrontare i vari boss del gioco in sequenza.

La data di uscita fissata è il 9 settembre, ovvero il giorno di lancio del DLC Mask of Idris a pagamento per Code Vein 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Insieme all'espansione arriverà dunque anche questo grosso aggiornamento gratuito che porterà nuovi contenuti a tutti, anche coloro che non hanno intenzione di acquistare il DLC.

Come dimostra il trailer riportato qui sotto, l'aggiornamento porta con sé anche degli elementi inediti che si trovano solo all'interno dell'espansione, che potranno dunque essere testati anche dai possessori del gioco base.