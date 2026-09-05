Code Vein 2 riceverà il grosso Update 2.0 con nuova modalità boss rush insieme al DLC Mask of Idris

Con il prossimo arrivo dell'espansione Mask of Idris verrà pubblicato anche un grosso Update 2.0 per Code Vein 2, che introduce diverse novità tra le quali anche un interessante modalità in stile Boss Rush che consente di affrontare i vari boss del gioco in sequenza.
La data di uscita fissata è il 9 settembre, ovvero il giorno di lancio del DLC Mask of Idris a pagamento per Code Vein 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Insieme all'espansione arriverà dunque anche questo grosso aggiornamento gratuito che porterà nuovi contenuti a tutti, anche coloro che non hanno intenzione di acquistare il DLC.
Come dimostra il trailer riportato qui sotto, l'aggiornamento porta con sé anche degli elementi inediti che si trovano solo all'interno dell'espansione, che potranno dunque essere testati anche dai possessori del gioco base.
Una sequenza di boss da sconfiggere
La novità maggiore dell'Update 2.0 è dunque rappresentata dalla modalità chiamata Trials of Remambrance, che pone i giocatori davanti a una notevole sfida: si tratta di una sequenza di scontri con i boss a difficoltà progressiva.
Seguendo la tradizione delle "boss rush", questa modalità pone i giocatori all'interno di un'arena che ripropone in sequenza le battaglie con i boss più impegnativi del gioco.
La caratteristica particolare di Trials of Remembrance è data dal fatto che comprende anche alcuni boss tratti dal DLC Mask of Idris, consentendo dunque anche agli utenti che non possiedono l'espansione di provare qualcosa dei nuovi contenuti aggiunti con questa.
Dopo un'accoglienza alquanto polarizzata da parte della stampa, Code Vein 2 prosegue comunque il suo percorso post-lancio con queste interessanti aggiunte in arrivo tra pochi giorni, il 9 settembre.